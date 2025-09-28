Valentina Pesaresi: la tribute band dei Pink Floyd, il progetto IVuElle e… Amici 25

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25 (qui le anticipazioni) sono state assegnate ben dieci maglie di canto ed una l’ha conquistata proprio Valentina Pesaresi, che ha convinto tutti e tre i prof di canto con un’esibizione sulle note di The Climb di Miley Cyrus.

La giovane cantante, che lavora attualmente come gelataia a Sant’Arcangelo di Romagna, è una delle coriste della tribute band dei Pink Floyd Sound Project.

Inoltre, porta avanti il progetto IVuElle con il padre Luca, con cui fa busking per le strade della sua città, e non solo, dedicandosi per lo più a un repertorio pop, pop-rock e country.

Amici 25, VALENTINA PESARESI: i numeri

Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Valentina Pesaresi:

Ascoltatori mensili Spotify: 6

Brano più ascoltato: Mirror

Follower su Instagram: 1.617

Follower TikTok: 625

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.