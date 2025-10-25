25 Ottobre 2025
Ermal Meta descrive la bellezza dell’amore autentico nel nuovo singolo “Io Ti Conosco”

Nel mentre, cresce l'attesa per i due speciali eventi live in programma a dicembre a Taranto e Monfalcone

Dopo il tour estivo e la pubblicazione del suo secondo romanzo, le Camelie Invernali, Ermal Meta torna con nuova musica e presenta il singolo Io Ti Conosco, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 24 ottobre per Columbia Records / Sony Music.

Il brano descrive la bellezza dell’amore autentico: quello che arriva quasi per caso e cambia tutto (“non ti ho vista nemmeno arrivare, mi sei scivolata tra la schiena e il cuore”); quello profondo, che vede, accoglie e diventa casa, donando un nuovo senso alle cose (“la leggerezza che fa bene e io non lo sapevo”).

“Succede che arriva qualcuno e ci sorprende, che va oltre le barriere che abbiamo. Succede che ogni gesto ne porta dentro un altro, che ogni sorriso copre una ferita. Succede che non devi nasconderti da me perché io ti conosco”.

ERMAL META: “IO TI CONOSCO” E I LIVE AUTUNNALI

Dopo l’uscita di Io Ti Conosco, Ermal Meta concluderà questo intenso 2025 con due speciali eventi live, in programma il 5 dicembre al Teatro Orfeo di Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia e il 13 dicembre al Teatro Comunale di Monfalcone con l’Orchestra Sinfonica Accademia Musicale Naonis di Pordenone.

