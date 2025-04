Buon compleanno Ermal Meta: alcune delle frasi più belle delle sue canzoni

Buon compleanno a Ermal Meta, che oggi spegne 44 candeline: il nostro omaggio con 10 frasi tratte dalle sue canzoni.

Nato a Fier, in Albania, e cresciuto artisticamente tra i vicoli di Bari e i palchi di tutta Italia, Ermal Meta è la voce di chi ha attraversato il dolore e l’ha trasformato in bellezza.

Ed ecco che, dalla giovinezza segnata da esperienze difficili alla consacrazione sul palco del Teatro Ariston, la sua è una storia di rinascita, coraggio e resilienza, alla ricerca della verità.

ERMAL META: Certificazioni e premi

Ad oggi Ermal Meta vanta 6 dischi di platino e 4 dischi d’oro in era FIMI.

Il cantautore ha inoltre partecipato per ben quattro volte al Festival di Sanremo: una volta tra le Nuove Proposte e le successive tre in gara tra i Big (Vietato Morire, 3° – 2017; Non Mi Avete Fatto Niente, 1° – 2018; Un Milione di Cose da Dirti, 3° – 2021).

Infine, in seguito alla vittoria sanremese in coppia con Fabrizio Moro con la loro Non Mi Avete Fatto Niente, nel 2018 i due artisti hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest di Lisbona, classificandosi in quinta posizione.

Premio Lunezia

2016 – Premio al valore musical-letterario per Odio Le Favole

MTV Europe Music Awards

2017 – Vincitore del Best Italian Act

Festival di Sanremo

2017 – Premio della Critica Mia Martini per Vietato Morire

2017 – Premio per la Miglior Cover per l’interpretazione di Amara Terra Mia di Domenico Modugno

di 2018 – Vincitore insieme a Fabrizio Moro della 68ª edizione con Non Mi Avete Fatto Niente

2018 – Targa in via Matteotti a Sanremo per Non Mi Avete Fatto Niente

2021 – Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale per Un Milione di Cose da Dirti

