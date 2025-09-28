Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l’artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.
Artista bergamasco pop-punk classe 2001, Opi – all’anagrafe Simone Opini – è stato fortemente voluto ad Amici 25 (qui le anticipazioni) da Anna Pettinelli, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che lo conoscevano già.
Di fatto, lo scorso anno il giovane artista ha fatto capolino nella scuola in occasione di una sfida – persa – contro TrigNO.
Quest’anno Opi è dunque pronto a ritrovarci. Nel mentre, tra il 2024 e il 2025 ha pubblicato ben 4 singoli: New York, Niente di Meglio di Te, Mi Sento Così e Sad Vibe.
Amici 25, OPI: i numeri
Al 26 settembre 2025 sono questi i numeri di Opi:
- Ascoltatori mensili Spotify: 3.071
- Brano più ascoltato: Sad Vibe (36.746 stream)
- Follower su Instagram: 3.489
- Follower TikTok: 750
