Senza Cri racconta la propria identità non binaria nel monologo a Le Iene

Dopo essere arrivata in finale a Sanremo Giovani con Spiagge, Senza Cri torna al centro dell’attenzione con un monologo andato in onda a Le Iene, scegliendo di usare la televisione generalista per raccontare identità, fragilità e responsabilità. Un intervento diretto, personale, che non cerca slogan ma parole necessarie.

Senza Cri, artista non binario, ha scelto di esporsi partendo da sé, mettendo in relazione la propria identità con la musica, due ambiti spesso oggetto di discussione anche da parte di chi non li conosce davvero. Il monologo si è sviluppato come una dichiarazione di esistenza prima ancora che come una spiegazione, lasciando spazio a un racconto intimo e privo di semplificazioni.

Di seguito il monologo integrale pronunciato dall’artista:

“Sapete cosa hanno in comune la mia identità e la musica? Anche chi non ne sa niente ne parla. Sono una persona non binaria e i miei pronomi sono il neutro e il maschile. L’identità di genere di una persona non binaria si colloca al di fuori della dicotomia maschile-femminile.

L’innocenza mi portava a vivere e basta. Ma più crescevo e più c’era qualcosa da spiegare. Come se la mia esistenza non potesse essere motivabile in quanto viva, ma in quanto lecita. E quando il corpo cambiava, l’anima si faceva più piccola e chiedeva pietà. Ho stretto il petto fino a farmi male. E mi dicevano, ma così respiri? Ed io non conoscevo altro modo.

Solo chi conosce il peso dello sguardo degli altri si premura di non far mai piangere un paio di occhi. Credevo di essere un problema e mi chiedevo, ma perché non posso essere una pecora bianca?

Poi ho capito che essere l’anomalia, la pecora nera, era una responsabilità fatta di sofferenze, ma anche un percorso verso il futuro, il mio. E se la domanda è, ah è in un binario, e su che binario viaggia?

Io viaggio sul mio, verso una stazione in cui aspetto agli arrivi una società che ha voglia di fare una rivoluzione gentile, umana davvero.

Io sono Senza Cri e ho paura, ma anche coraggio. Il coraggio di non lasciare indietro nessuno, di ammettere che esisto, che sono. E quando finiranno le parole, quando finirò anch’io, continuerò a parlare tutto quello per cui vivo. La musica.”