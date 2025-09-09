9 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
9 Settembre 2025

Tropico annuncia “Soli e disperati nel mare meraviglioso”, il nuovo album con cinque featuring d’eccezione

Un disco personale e coraggioso con collaborazioni eccellenti e un nuovo tour nei club italiani

News di All Music Italia
Tropico annuncia il nuovo album “Soli e disperati nel mare meraviglioso”
Condividi su:

Tropico annuncia il nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso, in uscita venerdì 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia.

Un progetto imponente che conferma Davide Petrella, in arte Tropico, come una delle voci e penne più importanti della scena musicale italiana contemporanea. Numerose e diverse tra loro le collaborazioni dentro questo nuovo tassello del suo progetto da solista.

TROPICO: SOLI E DISPERATI NEL MARE MERAVIGLIOSO

Due anni di vita riversati in 18 tracce, dove convivono cantautorato, rap, scrittura pop e poesia. Un album che nasce dal dolore della perdita e dalla forza della rinascita. Come racconta Tropico, “alcune parole sono fragili come una richiesta di aiuto, altre sono crude come uno schiaffo”.

Un lavoro personale, diretto, ma allo stesso tempo corale, in cui le relazioni e gli incontri hanno lasciato segni indelebili. Dentro ci sono brani che profumano di casa e altri che aprono orizzonti nuovi, tra dialetto, orchestrazioni e distorsioni.

Copertina album Tropico Soli e disperati nel mare meraviglioso

COLLABORAZIONI e tracklist del nuovo album

Ad amplificare la voce di questo disco ci sono compagni di viaggio speciali: Achille Lauro è presente in Per te per sempre, Calcutta in Sabato sera, Nayt in Cancellare, Ghali in Pink Floyd e Bresh in Tornare a casa. Ognuno porta la propria identità e visione, rendendo l’album un mosaico unico nel panorama italiano.

A seguire la tracklist completa del disco

  1. Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso
  2. Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro)
  3. Felicità Non Andartene
  4. A Vita Pe Mme
  5. Naufragare
  6. Sabato Sera (feat. Calcutta)
  7. Nun Ce Pensà Chiù
  8. Cancellare (feat. nayt)
  9. Vita
  10. Pink Floyd (feat. Ghali)
  11. Demolirsi Al Bar
  12. Morricone
  13. Tornare A Casa (feat. Bresh)
  14. Cose Ca Nun Saje
  15. Perchè Mi Sono Innamorato Di Te
  16. Si Nun Me Vuo Bene Cchiù
  17. Per Te Per Sempre
  18. Infiniti Modi Di Rovinare Tutto

tropico, IL TOUR

Accanto all’uscita del disco, Tropico ha annunciato anche il Tropico Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date confermate, con calendario in aggiornamento:

  • 29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico
  • 04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club
  • 09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique
  • 14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon
  • 22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




Foto articolo di Vittoria Piscitelli

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 1

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Collage dei nomi in gara a Sanremo 2026 secondo All Music Italia: Fedez, Marco Masini, California e altre sorprese 2

Sanremo 2026, i rumors di All Music Italia sui big: da Fedez con Marco Masini al (ri)debutto di California
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 3

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
New Music Friday 5 settembre 2025, le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani 4

Pagelle nuovi singoli 5 settembre 2025: Annalisa e Mengoni da applausi, Tiziano Ferro torna molto bene e Vale Lambo...
Achille Lauro cover del singolo Senza una stupida storia 5

Achille Lauro torna con “Senza una stupida storia”: un singolo sulla sua idea dell'amore
Sal Da Vinci live in Piazza del Plebiscito per “Stasera che sera! – Special Edition” (2025) 6

Sal Da Vinci in Piazza del Plebiscito con “Stasera che sera! – Special Edition”: il live andrà in onda prossimamente su Canale 5
Damiano David The First Time testo significato traduzione 7

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Regolamento Sanremo Giovani 2025 Carlo Conti 8

Sanremo Giovani 2025, fuori il regolamento: le nuove proposte restano 4 e Conti fa un passo indietro sull’età
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 9

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Lucio Corsi recensione 10

Lucio Corsi in concerto all'Ippodromo di Milano: la recensione (e l'annuncio del tour nei palazzetti)

Cerca su A.M.I.