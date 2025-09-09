Tropico annuncia “Soli e disperati nel mare meraviglioso”, il nuovo album con cinque featuring d’eccezione

Tropico annuncia il nuovo album Soli e disperati nel mare meraviglioso, in uscita venerdì 26 settembre per Island Records / Universal Music Italia.
Un progetto imponente che conferma Davide Petrella, in arte Tropico, come una delle voci e penne più importanti della scena musicale italiana contemporanea. Numerose e diverse tra loro le collaborazioni dentro questo nuovo tassello del suo progetto da solista.
TROPICO: SOLI E DISPERATI NEL MARE MERAVIGLIOSO
Due anni di vita riversati in 18 tracce, dove convivono cantautorato, rap, scrittura pop e poesia. Un album che nasce dal dolore della perdita e dalla forza della rinascita. Come racconta Tropico, “alcune parole sono fragili come una richiesta di aiuto, altre sono crude come uno schiaffo”.
Un lavoro personale, diretto, ma allo stesso tempo corale, in cui le relazioni e gli incontri hanno lasciato segni indelebili. Dentro ci sono brani che profumano di casa e altri che aprono orizzonti nuovi, tra dialetto, orchestrazioni e distorsioni.
COLLABORAZIONI e tracklist del nuovo album
Ad amplificare la voce di questo disco ci sono compagni di viaggio speciali: Achille Lauro è presente in Per te per sempre, Calcutta in Sabato sera, Nayt in Cancellare, Ghali in Pink Floyd e Bresh in Tornare a casa. Ognuno porta la propria identità e visione, rendendo l’album un mosaico unico nel panorama italiano.
A seguire la tracklist completa del disco
- Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso
- Per Te Per Sempre (feat. Achille Lauro)
- Felicità Non Andartene
- A Vita Pe Mme
- Naufragare
- Sabato Sera (feat. Calcutta)
- Nun Ce Pensà Chiù
- Cancellare (feat. nayt)
- Vita
- Pink Floyd (feat. Ghali)
- Demolirsi Al Bar
- Morricone
- Tornare A Casa (feat. Bresh)
- Cose Ca Nun Saje
- Perchè Mi Sono Innamorato Di Te
- Si Nun Me Vuo Bene Cchiù
- Per Te Per Sempre
- Infiniti Modi Di Rovinare Tutto
tropico, IL TOUR
Accanto all’uscita del disco, Tropico ha annunciato anche il Tropico Tour 2025, prodotto da Magellano Concerti. Queste le prime date confermate, con calendario in aggiornamento:
- 29 novembre 2025 – Roma @ Atlantico
- 04 dicembre 2025 – Molfetta (BA) @ Eremo Club
- 09 dicembre 2025 – Milano @ Fabrique
- 14 dicembre 2025 – Bologna @ Estragon
- 22 dicembre 2025 – Napoli @ Palapartenope
Foto articolo di Vittoria Piscitelli
