Tropico torna con una ballad struggente e si chiede “Perché Mi Sono Innamorato Di Te”

Dopo il grande successo dell’album Chiamami Quando la Magia Finisce (2023), Tropico torna in grande stile con Perché Mi Sono Innamorato Di Te, il nuovo singolo che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 11 aprile per Island Records.

“È un po’ che sono fermo. Sono passati due anni. Per questi tempi di musica, un’eternità. Per iniziare il viaggio del nuovo disco ho scelto una canzone che mi emoziona particolarmente, perché dice delle cose che nella vita non riesco a dire così facilmente. Forse, certe cose sono più bravo a dirle nelle canzoni”, ha raccontato Tropico a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Perché Mi Sono Innamorato Di Te l’ho scritta tutta d’un fiato e poi l’ho prodotta con D-Ross e Startuffo. Ci ho messo poi parecchi mesi a chiuderla”.

Il motivo? “All’inizio mi terrorizzava l’idea di pubblicare una canzone che mi facesse sentire così vulnerabile“.

Per quanto riguarda il sound, invece, “è tutta musica suonata“. Nello specifico, “volevo che ogni strumento suonasse autorevole”. Ed ecco che, per l’occasione, “ci sono degli archi e dei synth anni ’70, che hanno fatto da perno, su cui abbiamo costruito tutto il resto”.

Il brano ci mostra dunque una versione dell’artista che, fino ad oggi, non avevamo ancora avuto modo di conoscere. Di fatto, si tratta di una ballad struggente e carica di nostalgia, che riesce a mescolare il sapore antico e senza tempo di un sofisticato arrangiamento di archi alla contemporaneità e freschezza dell’autore e cantautore, come “una foglia di menta / che sulla lingua bruci via il tuo sapore”.