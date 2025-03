Tropico torna con Island Records: nuovo album e primo singolo in arrivo

Davide Petrella, in arte Tropico, è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. L’autore più certificato dalla FIMI, nonché cantautore apprezzato da pubblico e critica, sceglie per il nuovo album, il terzo, di tornare con Island Records/Universal Music.

Dopo aver pubblicato il suo secondo album con Numero Uno/Sony Music Italy, il cantautore torna alle origini firmando un nuovo contratto con Island Records, etichetta di Universal Music guidata da Federico Cirillo, la label che aveva già pubblicato eil suo album di debutto come Tropico.

L’annuncio è arrivato direttamente dai social di Tropico, che ha condiviso il suo entusiasmo per questo ritorno a casa:

“Incredibile. Ho firmato con Island Records per il mio prossimo disco. Siamo tornati a casa, nella casa dove questo viaggio è cominciato, in Universal Music. Grazie a Federico Cirillo per aver sempre creduto in me dal giorno zero e per la sua fame di musica, merce rara. Te voglio bene.”