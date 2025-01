Autori più certificati del 2024: continua il dominio di Tropico, dietro di lui (staccati) Drillionaire e Zef

Autori più certificati del 2024.

Si è appena concluso il 2024 e, con l’anno, il 31 dicembre sono state assegnate le ultime certificazioni FIMI agli album e ai singoli più venduti in Italia.

A partire dal 2025 le soglie per i singoli cambieranno drasticamente, andando a raddoppiare, di fatto, le unità necessarie per ottenere l’ambito riconoscimento. LEGGI QUI il nostro approfondimento.

Ricordiamo che, per l’anno appena concluso, FIMI applicava i seguenti criteri:

DISCO D’ORO: 50.000 unità certificate

DISCO DI PLATINO: 100.000 unità certificate

DISCO DI DIAMANTE: 1 milione di unità certificate

Solo Lazza, nel corso del 2024, è riuscito a raggiungere il diamante, per l’album Siriopubblicato nel 2022 e quindi non entra in questa classifica che tiene conto unicamente dei singoli. L’ultimo singolo ad aver raggiunto il diamante è Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri nel 2019 quando si raggiungeva con 500.000 unità certificate, in pratica 1/4 di quelle che saranno necessarie per il medesimo traguardo nel 2025!

Nell’ultimo anno due brani sono hanno sfiorato il diamante, fermandosi al 9° disco di platino (900.000 copie certificate):

Cenere di Lazza alla settimana 36

di alla settimana 36 Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta alla settimana 10

Queste canzoni dovranno raggiungere 2 milioni di copie per ottenere il diamante, anziché 1 milione come accadeva fino al 2024.

autori più certificati 2024

Ma torniamo agli autori… quali sono quelli che, nel 2024, hanno ottenuto il maggior numero di certificazioni?

Per fare questa classifica abbiamo considerato solo il 2024, ovvero se un brano aveva ottenuto l’oro nel 2020 (35mila unità) e ha avuto il platino nel 2024 (100.000 copie), gli abbiamo assegnato 65.000 unità certificate nel 2024, ovvero:

100.000 del 2024 – 35.000 del 2020 = 65.000 unità certificate

Ricordiamo inoltre che consideriamo AUTORI esclusivamente quegli artisti che non compaiono tra gli interpreti, anche se di fatto non cantano. Ad esempio, JVLI in “Olly & JVLI – Devastante” non rientra nella classifica autori, ma in quella cantanti in quanto il suo nome d’arte è presente nel titolo originale del brano.

Clicca su CONTINUA per scoprire gli autori più certificati del 2024.