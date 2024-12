Certificazioni FIMI: dal 2025 raddoppiano le soglie per Oro e Platino nei singoli

Certificazioni FIMI-GfK: dal 2025 raddoppiano le soglie per i singoli, nessun cambiamento per gli album

A partire dalla prima settimana del 2025, cambiano nuovamente le regole per le certificazioni dei singoli musicali in Italia. FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), in collaborazione con GfK, ha annunciato un aggiornamento delle soglie per le certificazioni dei singoli digitali (streaming e, ormai in via di scomparsa, download digitale).

Certificazioni FIMI: Nuove soglie per i singoli

Per il Disco d’Oro si passa dalle attuali 50.000 unità alle 100.000 unità vendute. Per quel che riguarda il Disco di Platino e multipli di platino si va dalle 100.000 unità attuali alle 200.000 unità “vendute” necessarie dalla prima settimana del 2025.

FIMI afferma che “Questi nuovi parametri rispecchiano l’evoluzione del mercato musicale italiano, caratterizzato dall’incremento della fruizione digitale. Con un pubblico sempre più ampio per ogni brano, l’aggiornamento punta a rappresentare in modo più fedele il reale successo commerciale e l’impatto culturale delle opere musicali.”

Per quel che riguarda le certificazioni di album e compilation non ci sarà nessuna modifica con Disco d’Oro a 25.000 unità e Disco di Platino a 50.000 unità.

FIMI ribadisce nel comunicato stampa il proprio impegno a mantenere standard di qualità e trasparenza, adattando i parametri di misurazione ai cambiamenti del mercato discografico. Questo aggiornamento rappresenta per la Federazione un passo importante per l’industria musicale italiana, chiamata a confrontarsi con un panorama sempre più competitivo e digitale.