Tropico: “Chiamami quando la magia finisce” precede il nuovo disco. Da dicembre parte il tour invernale

Tropico Chiamami quando la magia finisce testo del nuovo singolo di Davide Petrella, primo estratto dall’album di prossima uscita pronto a tornare da fine anno in tour.

I live, prodotti da Ufficio K, Suonivisioni e Garage Days, lo porterà a cimentarsi con alcuni dei palchi più prestigiosi di tutta Italia, tra cui quello del Fabrique a Milano e del Palapartenope a Napoli.

Queste le date già annunciate e in prevendita:

SAB 9/12 – BARI @ Demodè

GIO 14/12 – ROMA @ Largo Venue

SAB 16/12 – BOLOGNA @ Estragon

DOM 17/12 – MILANO @ Fabrique

SAB 23/12 – NAPOLI @ Palapartenope





Questo brano segna l’inizio del nuovo capitolo di un lungo percorso artistico le cui basi sono già note: l’originalità della scrittura, il linguaggio contemporaneo e mai banale, la freschezza di un sound internazionale ma saldamente legato alla melodia italiana, una capacità di interpretazione personale e unica.

Il pezzo è stato scritto da Davide Petrella e prodotto da Davide Simonetta. Mix e Master a cura di Andrea Suriani (Suri).

Foto di Biagio Munciguerra, artwork della cover di Vittoria Piscitelli.

Tropico Chiamami quando la magia finisce testo e audio

Lo hai detto tu solo quando mi perdi

Ti accorgi che allora sì, ca me vuò bene

Ce ne accorgiamo saltando nel mare

Che non ce sta cchiù poesì

Quando nun te ne fotte cchiù

E anche quando non resterà niente di te

Anche quando sarai lontana da me

Questa città sarà sempre tua

Non essere triste

Chiamami quando la magia finisce

E quale fantasia

La verità è che forse sto da troppo tempo in strada

Corro ancora la notte tra le palazzine

Come quando ti ho incontrata

E qui non c’era niente solo le canzoni

Fuori al bar di sempre a bere le illusioni

Se ne va via il buio e siamo sempre uguali

Siamo ancora soli

E cosa fai te ne vai ragazzina?

Stasera sto sballato

Fammi una carezza che la notte è cattiva

Lo sai quanto è violenta questa tenerezza

Perdersi a via Marina

Quando è troppo tardi per tornare a casa

Quando ogni cosa non è illuminata e non ti vedo più

E non voglio nessuno

Nessuno che non ha gli occhi tuoi

Trovali due stronzi come noi

Che non si sono mai giurati amore

E anche se non ricorderai più

Quello che Ho fatto con te

Non l’ho detto a nessuno che volevo essere forte

Non ricordare più la tua voce che ancora mi fotte

Chiamami quando la magia finisce

Quando la magia finisce

Quando poi vorrai di più chiama e corro da te

Chissà dove sarai se sei cambiata

Non riesco a immaginarmi dove sei

Magari ci incontriamo per la strada

E tu te ne vai

Lo sai dalla città puoi vedere tre isole

E nessuna di queste sei tu

Hai preso un’altra strada

Abbraccerai altre nuvole

E chissà quando ci capita più

Di stare qui a parlare tra le luci accese

Con il buio addosso alle tredici scese

Chiamami se è tardi e non puoi più scappare

Che qualcosa mi invento

E io non voglio nessuno

Nessuno che non ha gli occhi tuoi

Trovali due stronzi come noi

Che non si sono mai giurati amore

E anche se non ricorderai più

Quello che Ho fatto con te

Non l’ho detto a nessuno che volevo essere forte

Non ricordare più la tua voce che ancora mi fotte

Chiamami quando la magia finisce

Quando la magia finisce

E anche se non ricorderai più

Quello che Ho fatto con te

Quando la notte è scura e si perde così tra le onde

Del tuo mare che ancora mi chiama che ancora mi fotte

Chiamami quando la magia finisce

Quando la magia finisce

Quando poi vorrai di più chiama e corro da te

La la la la, la la la la

Chiamami quando la magia finisce

Quando la magia finisce

La la la la

La la la la, la la la la

Chiamami quando la magia finisce

Quando la magia finisce

La la la la

