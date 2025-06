Tropico attinge dal funk partenopeo e per l’estate 2025 sceglie “Si nun me vuò bene cchiù”

Tropico, Si nun me vuò bene cchiù: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 giugno, Si nun me vuò bene cchiù (Island Records) è il nuovo singolo di Tropico, che torna con un trascinante brano estivo che affonda le sue radici nel funk partenopeo, uno dei suoi più grandi amori musicali.

“Si nun me vuò bene cchiù”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Prodotto da D-Ross e Startuffo, Si nun me vuò bene cchiù è una canzone fortemente legata a Napoli, sia per quanto riguarda il suono che per quanto concerne i temi trattati.

“Per quanto mi riguarda, Napoli racconta meglio di qualunque altro posto al mondo certe storie: quelle che non finiscono mai, anche se finiscono“, racconta Tropico, che svela poi anche un aneddoto che racconta meglio di ogni altra cosa questa canzone.

“Nel testo cito McTominay, un calciatore del Napoli, giocando con i numeri della cabala napoletana: una cosa che – per caso – avevo già fatto in un’altra canzone nel 2023, l’anno del terzo scudetto del Napoli, con Kvara.

Io sono uno di quelli che, quando vede certi giocatori, se ne innamora subito. Ovviamente, però, le canzoni si scrivono molto prima della loro pubblicazione ed io non potevo sapere che il Napoli avrebbe poi vinto gli scudetti. Spero di aver portato un po’ di fortuna.

Avevamo provato a coinvolgere McTominay per un piccolo cameo nel video, ma giravamo negli stessi giorni in cui c’erano le celebrazioni dello scudetto. Immaginate, quindi, quanto fosse impossibile realizzare questo piccolo sogno.

Fatto sta che un giorno, mentre ero di rientro a Napoli da Bologna per lavoro, ho perso il treno e mi sono trovato a prendere quello successivo.

Lo stesso giorno il Napoli era in visita dal Papa, a Roma, e, per puro caso, anche i calciatori della squadra avevano perso il treno e preso il successivo.

Ed ecco che, per una serie di coincidenze improbabili, a Roma sono sceso un attimo dal vagone per fumare una sigaretta e la prima persona che ho visto sulla banchina è stato Scott McTominay.

Non so quante probabilità ci fossero che accadesse, ma l’ho preso come un segno del destino. Avevamo scelto la canzone giusta”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Si nun me vuò bene cchiù sarà disponibile a partire da venerdì 6 giugno.

TROPICO: il videoclip del brano

Negli ultimi giorni, sul web, molti si sono chiesti chi è il misterioso Peppe Rubino, discografico italiano di fama mondiale che si appresta ad andare in pensione e che sui canali social di Tropico è stato ringraziato da artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Jovanotti, Elodie, Fabri Fibra, Cesare Cremonini, Marracash, Elisa, Lazza, Coez, Emma e tanti altri.

Ecco, adesso il mistero è stato svelato! Peppe Rubino è il protagonista del nuovo video di Tropico, interpretato dal pluripremiato Peppe Lanzetta, paroliere, attore teatrale e cinematografico, già protagonista di film come L’uomo in più, Spectre e – soprattutto – Parthenope di Paolo Sorrentino, per cui è stato candidato ai David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Ma, tornando alla storia di questo discografico prossimo alla pensione, poco prima di ritirarsi definitivamente Peppe Rubino organizza un party nella sua villa, tirando un po’ le somme del suo passato e firmando un ultimo contratto, quello di Tropico: “un artista in cui credo molto, un ragazzo che sape suffrì, e nella vita s’ha da suffrì buono“.