Tropico: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni di Davide Petrella

Tropico biografia e discografia di uno degli autori più prolifici e influenti della nuova musica italiana che, con una carriera che attraversa scrittura e interpretazione, ha segnato il pop italiano.

Dopo gli inizi con il gruppo Le Strisce, ha intrapreso la carriera da solista e come autore di grandi successi per artisti come Cesare Cremonini, Elisa, Jovanotti, Emma e Marco Mengoni.

Con il progetto Tropico ha saputo coniugare la sua anima d’autore a un percorso personale, pubblicando album apprezzati da pubblico e critica.

Chi è Tropico? Biografia di davide petrella

Davide Petrella, nato a Napoli il 6 agosto 1985, si avvicina alla musica da giovanissimo, scrivendo il suo primo brano a 11 anni. Esordisce nella band Le Strisce, per poi affermarsi come autore per alcuni dei più grandi nomi del pop italiano.

Parallelamente, avvia la carriera solista come Tropico, progetto che unisce sonorità urbane e cantautorato, conquistando pubblico e critica. Nel 2021 pubblica l’album Non esiste amore a Napoli e nel 2023 Chiamami quando la magia finisce. Tropico è oggi considerato una delle penne più ricercate della scena musicale nazionale.

Nome d’arte

Tropico è il nome scelto da Davide Petrella per la sua carriera da solista. Il riferimento è al romanzo Tropico del Cancro di Henry Miller, che riflette il desiderio di esplorare senza filtri il lato più autentico e crudo delle emozioni umane attraverso la musica.

Tropico discografia

Album in studio:

2018 – Litigare

2021 – Non esiste amore a Napoli

2023 – Chiamami quando la magia finisce

Singoli:

2017 – Einstein (come Davide Petrella)

2017 – Skyline (come Davide Petrella)

2017 – Non può fare male (come Davide Petrella)

2018 – Litigare (come Davide Petrella)

2024 – Ammore pe na sera

2024 – Gangsta Story (con Dat Boi Dee)

2025 – Perché mi sono innamorato di te

Partecipazioni a Sanremo

Tropico ha partecipato come autore a numerose edizioni del Festival di Sanremo, firmando brani come Ogni volta è così per Emma, O forse sei tu per Elisa, Due vite per Marco Mengoni (vincitore del Festival 2023) e Cenere per Lazza.

Come cantautore ad oggi non ha ancora debuttato in gara.

Autore per altri artisti

Tropico è uno degli autori più apprezzati e richiesti. Ha firmato brani per:

Cesare Cremonini (“Logico”, “Poetica”, “Colibrì”)

(“Logico”, “Poetica”, “Colibrì”) Fabri Fibra (“Pamplona”, “Propaganda”)

(“Pamplona”, “Propaganda”) Elisa (“Ogni istante”, “Seta”)

(“Ogni istante”, “Seta”) Emma (“Ogni volta è così”, “Apnea”)

(“Ogni volta è così”, “Apnea”) Marco Mengoni (“Due vite”, “Pazza musica” con Elodie)

(“Due vite”, “Pazza musica” con Elodie) Mahmood (“Barrio”, “Nel tuo mare”)

(“Barrio”, “Nel tuo mare”) Ghali, The Kolors, Fedez, Baby K, Rkomi e molti altri.

Collaborazioni

2022 Addò staje – Dardust

Tropico canzoni famose

Che mme lassat a fa

Contrabbando (feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra)

(feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra) Chiamami quando la magia finisce

Non esiste amore a Napoli (feat. Calcutta)

(feat. Calcutta) Perché mi sono innamorato di te

Ultimo aggiornamento: luglio 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it