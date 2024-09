Tropico e Dat Boi Dee si uniscono sotto il segno di Napoli nel nuovo singolo “Gangsta Story”

Si intitola Gangsta Story (Dischi Numero Uno / Sony Music Italy) il nuovo singolo di Tropico in compagnia di Dat Boi Dee, in uscita venerdì 13 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Gangsta Story è già disponibile per il pre-save cliccando qui.

Il singolo arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo di Tropico Ammore Pe Na Sera, mentre per quanto riguarda Dat Boi Dee è stato protagonista nell’ultimo progetto di Geolier per le sue produzioni, soprattutto in Episodio d’Amore.

TROPICO FEAT. DAT BOI DEE, “GANGSTA STORY”

Questa collaborazione tra l’autore multiplatino ed artista Tropico e il producer Dat Boi Dee incarna il meglio della Napoli di oggi. Gangsta Story vede da una parte l’interpretazione, le parole e le melodie di Tropico e dall’altra le atmosfere fresche di Dat Boi Dee, il producer hip hop che ha messo le basi alla nuova scena partenopea. Il brano è in napoletano ed è la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti.

Su quest’ultima, Tropico racconta: «Io e Dat Boi Tee ci conosciamo da un po’ e ci volevamo già bene, ma non c’era stata ancora occasione di lavorare davvero insieme».

Prosegue raccontando la nascita di Gangsta Story: «Apparteniamo a due mondi apparentemente distanti e abbiamo background diversi, ma abbiamo scoperto essere molto simili: che tu venga dalle canzoni o dal rap, alla fine non cambia nulla, conta solo fare bella musica. Quando resti curioso mischiare le idee, i generi e i suoni diventa molto più semplice. E infatti Gangsta Story è nata in studio in modo molto spontaneo, seguendo il flusso della creatività di quella giornata. Come succede per tutte le cose belle: si scrivono un po’ da sole»

Anche Dat Boi Dee descrive la sua esperienza: «Stare in studio insieme a Tropico è un’esperienza. Quando si rigira la sua collana tra le dita, sai già che sta preparando qualcosa che farà la differenza».

Sull’esperienza in studio insieme a lui, invece, racconta: «Ci siamo ritrovati in sala in uno di quei pomeriggi pigri, eravamo entrambi alla ricerca di stimoli nuovi. È stato amore alla prima traccia. Abbiamo in comune tante passioni e le trovi tutte in ogni dettaglio del nuovo singolo».

E conclude dicendo la sua sul singolo: «Gangsta Story è un brano unico, basta farsi prendere dal groove e la testa si muoverà da sola».