Tropico, arriva il singolo inedito “Ammore Pe Na Sera” in attesa dell’estate

Venerdì 17 maggio è uscito il nuovo singolo dell’autore e producer più amato e premiato degli ultimi anni, Tropico – conosciuto anche come Davide Petrella – e si intitola “Ammore Pe Na Sera” (Dischi Numero Uno / Sony Music Italy).

L’inedito arriva alla vigilia del suo nuovo tour e dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti “Chiamami Quando La Magia Finisce” lo scorso autunno, il tutto per accendere l’estate in arrivo.

“Ammore Pe Na Sera” è un brano che invita a cogliere l’attimo in amore e godersi la gioia delle piccole cose finché durano, così come nella vita di tutti i giorni. La scrittura è quella tipica di Tropico, ovvero non convenzionale, con la presenza della lingua partenopea e di un’interpretazione trascinante.

Musicalmente, presenta delle ritmiche incalzanti con un’atmosfera disco e funk degli anni ’70 e con la presenza di synth più moderni carichi di pathos. “Ammore Pe Na Sera” è prodotta da D-Ross e Star-T-Uffo, cresciuto umanamente e musicalmente a Napoli proprio come Tropico e rappresenta il meglio dell’attuale pop italiano.

Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto da Mirko Salciarini.

TROPICO “AMMORE PE NA SERA”, IL TOUR

Il brano verrà presentato dal vivo, insieme al progetto musicale in corso, nel tour che partirà il prossimo 25 maggio e che toccherà i principali festival italiani. Ci sarà anche un concerto speciale nella sua città, Napoli, in Piazza del Plebiscito. Ecco le date in continuo aggiornamento:

25/05/2024 – MI AMI Fest, Milano

17/07/2024 – ROCK IN ROMA, Roma

28/06/2024 – Piazza del Plebiscito, Napoli

06/07/2024 – BOnsai, Bologna

20/08/2024 – Parco GONDAR, Gallipoli (LE)

22/08/2024 – Tirreno Festival, Diamante (CS)

06/09/2024 – Terrasound, Pescara

Foto di copertina di Alessandra Finelli