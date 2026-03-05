In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone

Achille Lauro ha presentato in anteprima la nuova canzone In viaggio verso il Paradiso. Il significato del brano, in uscita il 20 marzo 2026, è stato anticipato sui social con la pubblicazione del testo e cantato per la prima volta dal vivo durante il tour nei palasport, tutte date sold out.
Alla vigilia della partenza del tour, l’artista ha condiviso con i fan il testo della canzone spiegando che si tratta di un brano scritto pochi giorni prima e dal significato molto personale.
Achille Lauro torna con “In viaggio verso il Paradiso”. Il nuovo singolo dell’artista romano uscirà il 20 marzo 2026, ma la canzone è già stata anticipata ai fan in un modo particolare.
Alla vigilia della partenza del tour nei palasport, tutte date sold out, Lauro ha infatti pubblicato sui social il testo del brano, condividendo con il pubblico una canzone scritta pochi giorni prima e dal significato molto personale.
Il pezzo è stato poi presentato in anteprima dal vivo durante il tour, diventando uno dei momenti più intensi degli spettacoli.
Il significato di “In viaggio verso il Paradiso”
Il nuovo brano di Achille Lauro sembra muoversi su un terreno molto intimo e riflessivo. Il titolo In viaggio verso il Paradiso richiama l’idea di un percorso personale, un cammino fatto di errori, cadute e ricerca di senso.
Il “paradiso” evocato nel titolo non appare come un luogo religioso, ma piuttosto come una meta simbolica: uno spazio di pace o di libertà verso cui tendere.
La dedica ai “comuni mortali” suggerisce proprio questo: una canzone che parla di tutti, delle fragilità umane e della condizione condivisa da chi cerca un equilibrio nella propria vita.
Non è la prima volta che Achille Lauro utilizza il tema del viaggio nella sua scrittura. Nella sua poetica il movimento diventa spesso una metafora di trasformazione, di cambiamento e di crescita personale.
Le parole di Achille Lauro sui social
Alla vigilia della partenza del tour, l’artista ha condiviso sui social il testo della canzone accompagnandolo con queste parole:
“Comincia il nostro tour.
Voglio condividere con voi un testo che ho scritto pochi giorni fa e che ha un significato che rappresenta qualcosa di importante per me.
Dedicata a tutti noi,
Comuni mortali
‘In Viaggio verso il Paradiso’.”
In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro testo completo
Amore mio non piangere
Non aver paura
Forse è solo un sogno, forse dura un attimo
Solo una notte ancora
Amore mio non piangere
Ci sarò lo giuro
Ti darei la vita e forse mi stenderei lì
Per rimorire ancora
Ti stringerò
Sarò la tua armatura
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
Amore mio non piangere
Sarò sole e luna
Tu sei un angelo vestito da passante sì
Dopo una notte buia
Amore puoi spogliarti nuda
E se poi sentirai freddo
Mi troverai lì
Per coprirti ancora
Sei per me
Come un angelo caduto dal cielo per
Per salvarmi da una notte brava
In viaggio verso il paradiso
E ricordati che
Siamo solo io e te
Non lo saprà nessuno
E anche senza di me
Anche se il mondo finisse
Sarà bello ti giuro
E avrò cura di te in viaggio verso il paradiso
Sarò un posto al sicuro in viaggio verso il paradiso
E tu sei la cosa più pura in viaggio verso il paradiso
Che proteggerò
Il tour 2026 di Achille Lauro
Il brano è stato presentato dal vivo durante il tour nei palasport del 2026, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date.
- 6 marzo – Roma – Palazzo dello Sport
- 7 marzo – Roma – Palazzo dello Sport
- 9 marzo – Bari – PalaFlorio
- 10 marzo – Bari – PalaFlorio
- 12 marzo – Padova – Kioene Arena
- 14 marzo – Torino – Inalpi Arena
- 16 marzo – Milano – Unipol Forum
- 17 marzo – Milano – Unipol Forum
- 20 marzo – Bologna – Unipol Arena
- 21 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 22 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 24 marzo – Torino – Inalpi Arena
- 27 marzo – Milano – Unipol Forum
- 29 marzo – Bologna – Unipol Arena
Il percorso live culminerà poi con un appuntamento speciale: il 15 giugno 2026 Achille Lauro si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, per un concerto già completamente sold out.