In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone

Achille Lauro torna con “In viaggio verso il Paradiso”. Il nuovo singolo dell’artista romano uscirà il 20 marzo 2026, ma la canzone è già stata anticipata ai fan in un modo particolare.

Alla vigilia della partenza del tour nei palasport, tutte date sold out, Lauro ha infatti pubblicato sui social il testo del brano, condividendo con il pubblico una canzone scritta pochi giorni prima e dal significato molto personale.

Il pezzo è stato poi presentato in anteprima dal vivo durante il tour, diventando uno dei momenti più intensi degli spettacoli.

Il significato di “In viaggio verso il Paradiso”

Il nuovo brano di Achille Lauro sembra muoversi su un terreno molto intimo e riflessivo. Il titolo In viaggio verso il Paradiso richiama l’idea di un percorso personale, un cammino fatto di errori, cadute e ricerca di senso.

Il “paradiso” evocato nel titolo non appare come un luogo religioso, ma piuttosto come una meta simbolica: uno spazio di pace o di libertà verso cui tendere.

La dedica ai “comuni mortali” suggerisce proprio questo: una canzone che parla di tutti, delle fragilità umane e della condizione condivisa da chi cerca un equilibrio nella propria vita.

Non è la prima volta che Achille Lauro utilizza il tema del viaggio nella sua scrittura. Nella sua poetica il movimento diventa spesso una metafora di trasformazione, di cambiamento e di crescita personale.

Le parole di Achille Lauro sui social

Alla vigilia della partenza del tour, l’artista ha condiviso sui social il testo della canzone accompagnandolo con queste parole:

“Comincia il nostro tour.

Voglio condividere con voi un testo che ho scritto pochi giorni fa e che ha un significato che rappresenta qualcosa di importante per me.

Dedicata a tutti noi,

Comuni mortali

‘In Viaggio verso il Paradiso’.”

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro testo completo

Amore mio non piangere

Non aver paura

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo

Solo una notte ancora

Amore mio non piangere

Ci sarò lo giuro

Ti darei la vita e forse mi stenderei lì

Per rimorire ancora

Ti stringerò

Sarò la tua armatura

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

Amore mio non piangere

Sarò sole e luna

Tu sei un angelo vestito da passante sì

Dopo una notte buia

Amore puoi spogliarti nuda

E se poi sentirai freddo

Mi troverai lì

Per coprirti ancora

Sei per me

Come un angelo caduto dal cielo per

Per salvarmi da una notte brava

In viaggio verso il paradiso

E ricordati che

Siamo solo io e te

Non lo saprà nessuno

E anche senza di me

Anche se il mondo finisse

Sarà bello ti giuro

E avrò cura di te in viaggio verso il paradiso

Sarò un posto al sicuro in viaggio verso il paradiso

E tu sei la cosa più pura in viaggio verso il paradiso

Che proteggerò

Il tour 2026 di Achille Lauro

Il brano è stato presentato dal vivo durante il tour nei palasport del 2026, che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date.

6 marzo – Roma – Palazzo dello Sport

7 marzo – Roma – Palazzo dello Sport

9 marzo – Bari – PalaFlorio

10 marzo – Bari – PalaFlorio

12 marzo – Padova – Kioene Arena

14 marzo – Torino – Inalpi Arena

16 marzo – Milano – Unipol Forum

17 marzo – Milano – Unipol Forum

20 marzo – Bologna – Unipol Arena

21 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum

22 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum

24 marzo – Torino – Inalpi Arena

27 marzo – Milano – Unipol Forum

29 marzo – Bologna – Unipol Arena

Il percorso live culminerà poi con un appuntamento speciale: il 15 giugno 2026 Achille Lauro si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, per un concerto già completamente sold out.