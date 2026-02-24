Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel

Si chiama Edoardo Iaschi, è romano, classe 1997, e sul palco dell’Ariston ci è arrivato con un nome che molti riconoscono immediatamente: Eddie Brock. Lo stesso nome del personaggio Marvel che, fondendosi con il simbionte alieno Venom, è diventato uno degli antieroi più iconici dei fumetti americani. Non è una coincidenza e non è nemmeno una trovata di marketing: è una storia che nasce da bambino, da uno zio fumettista e da una passione che non è mai passata.

Chi è Eddie Brock: il nome, il fumetto, lo zio

Edoardo Iaschi sceglie il nome d’arte Eddie Brock per un legame diretto con l’universo Marvel Comics. Da ragazzino, lo zio fumettista gli regala disegni del simbionte Venom: quel personaggio diventa il suo alter ego artistico, il simbolo di una doppia natura, quella dell’uomo e quella dell’artista. Eddie Brock è il secondo e più noto ospite umano del simbionte Venom nei fumetti Marvel, introdotto per la prima volta in The Amazing Spider-Man #300 nel maggio 1988. Inizialmente antagonista dell’Uomo Ragno, si è evoluto nel tempo in una figura antieroica, capace di fare del bene pur portando con sé una natura oscura e conflittuale.

Al cinema il personaggio è stato interpretato da Tom Hardy nella trilogia composta da Venom (2018), Venom – La furia di Carnage (2021) e Venom: The Last Dance (2024), diventando uno dei personaggi Marvel più popolari degli ultimi anni anche al di fuori del pubblico dei fumetti.

Da 11 anni scriveva canzoni, poi il rap, poi il cantautorato

La musica per Edoardo Iaschi non è mai stata un passatempo. A 11 anni comincia a mettere in musica le sensazioni del quotidiano, partendo dalla poesia. In adolescenza entra nel mondo del rap, partecipa a battaglie di freestyle in strada, si mette alla prova. Col tempo il percorso si sposta verso un cantautorato più maturo, con una scrittura più consapevole e sonorità pop contemporanee. A supportarlo in questa fase è l’etichetta indipendente Sangita Records.

Il salto arriva con Non è mica te, singolo diventato virale sui social e certificato Disco d’Oro FIMI con quasi 23 milioni di streaming. Da quel momento l’attenzione attorno al progetto cresce fino ad arrivare a Sanremo.

Avvoltoi a Sanremo 2026 e il tour

Al Festival di Sanremo 2026 porta Avvoltoi, brano scritto con il fratello Lorenzo Iaschi e prodotto da Vince Lion, pubblicato il 25 febbraio per Atlantic Records Italy / Sangita Records / Warner Music Italy. Nella serata delle Cover di venerdì 27 febbraio duetterà con Fabrizio Moro su Portami via.

Il 6 marzo uscirà Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), l’album che accompagnerà il suo primo tour ufficiale. L’Amarsi Tour 2026 parte il 26 marzo dalla Santeria Toscana di Milano e attraversa club, festival e piazze italiane fino al 22 agosto a Cattolica. Prima del tour, un instore tour con firmacopie in tutta Italia a partire dal 6 marzo.

Le date dell’instore tour

06/03 – Roma, Discoteca Laziale (ore 16:00)

07/03 – Catania, CC Porte di Catania (ore 17:30)

08/03 – Imola (BO), CC Leonardo (ore 17:30)

09/03 – Taranto, CC Porte dello Jonio (ore 18:00)

10/03 – Milano, Mondadori Duomo (ore 16:00)

11/03 – Roncadelle (BS), CC Elnòs Shopping (ore 18:00)

13/03 – Ancona, CC Conero (ore 18:00)

15/03 – Maida (CZ), CC Due Mari (ore 17:30)

20/03 – Terni, CC Cospea Village (ore 18:00)

22/03 – Piacenza, CC Gotico (ore 17:30)

Le date dell’Amarsi Tour 2026