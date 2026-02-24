Introduzione a cura di Oriana Meo

Ogni anno, a ridosso del Festival, proviamo a rispondere alla domanda che circola ovunque: chi vincerà Sanremo? Questa volta lo facciamo in modo diverso: l’articolo che state per leggere è scritto in prima persona da un’intelligenza artificiale (che in redazione abbiamo battezzato Gigetto) a cui abbiamo fornito dati (pagelle della stampa, testi integrali, segnali digitali, quote dei bookmaker) chiedendole di trarre conclusioni e motivarle. Nessun “oracolo”, nessuna certezza: solo un modello che ragiona su input reali, e prova a trasformarli in una classifica probabilistica.

Già a gennaio avevamo fatto un’analisi analoga, ma con molti meno dati (cantanti e hype social, autori, titoli, voti della stampa).