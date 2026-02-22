Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

I concerti di Max Pezzali nel 2026 si articolano tra tour europeo, stadi italiani e una residency indoor a Milano. Il calendario di Max Pezzali concerti 2026 comprende appuntamenti ad aprile in Europa, tra giugno e luglio negli stadi e sei date a dicembre all’Unipol Dome Milano Santa Giulia.

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date del tour europeo, stadi e residency

MAX FOREVER – THE PARTY BOAT (Sanremo)

24 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

25 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

26 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

27 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

28 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026

14 aprile 2026 – O2 Academy Brixton – Londra

17 aprile 2026 – Arena – Ginevra

19 aprile 2026 – Hallenstadion – Zurigo

21 aprile 2026 – Forest National – Bruxelles

22 aprile 2026 – Le Zénith – Parigi

24 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper

25 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper

28 aprile 2026 – La Riviera – Madrid

27 aprile 2026 – Razzmatazz 1 – Barcellona

16 luglio 2026 – Piazza Grande (Moon&Stars Festival) – Locarno

MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026

7 giugno 2026 – Stadio Teghil – Lignano Sabbiadoro

13 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino

14 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino

19 giugno 2026 – Stadio Maradona – Napoli

23 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma

24 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma

27 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna

28 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna

1 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina

2 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina

5 luglio 2026 – Stadio San Nicola – Bari

8 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova

9 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova

11 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano

12 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano

MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR

22 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

23 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

26 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

27 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

29 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

30 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

Biglietti concerti Max Pezzali 2026

I biglietti per le date di Max Pezzali sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati indicati dall’organizzatore Vivo Concerti. Per le date indoor di dicembre la prevendita è attiva dalle ore 14.00 del 24 febbraio sul sito ufficiale dell’organizzatore.

