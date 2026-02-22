22 Febbraio 2026
Tour
Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

Calendario completo tra Party Boat a Sanremo, tour europeo, stadi estivi e residency indoor a Milano

Max Pezzali concerti 2026 calendario completo
I concerti di Max Pezzali nel 2026 si articolano tra tour europeo, stadi italiani e una residency indoor a Milano. Il calendario di Max Pezzali concerti 2026 comprende appuntamenti ad aprile in Europa, tra giugno e luglio negli stadi e sei date a dicembre all’Unipol Dome Milano Santa Giulia.

Max Pezzali concerti 2026: tutte le date del tour europeo, stadi e residency

MAX FOREVER – THE PARTY BOAT (Sanremo)

  • 24 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
  • 25 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
  • 26 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
  • 27 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
  • 28 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo

MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026

  • 14 aprile 2026 – O2 Academy Brixton – Londra
  • 17 aprile 2026 – Arena – Ginevra
  • 19 aprile 2026 – Hallenstadion – Zurigo
  • 21 aprile 2026 – Forest National – Bruxelles
  • 22 aprile 2026 – Le Zénith – Parigi
  • 24 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper
  • 25 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper
  • 28 aprile 2026 – La Riviera – Madrid
  • 27 aprile 2026 – Razzmatazz 1 – Barcellona
  • 16 luglio 2026 – Piazza Grande (Moon&Stars Festival) – Locarno

MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026

  • 7 giugno 2026 – Stadio Teghil – Lignano Sabbiadoro
  • 13 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino
  • 14 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino
  • 19 giugno 2026 – Stadio Maradona – Napoli
  • 23 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
  • 24 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
  • 27 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna
  • 28 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna
  • 1 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina
  • 2 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina
  • 5 luglio 2026 – Stadio San Nicola – Bari
  • 8 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova
  • 9 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova
  • 11 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano
  • 12 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano

MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR

  • 22 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
  • 23 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
  • 26 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
  • 27 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
  • 29 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
  • 30 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano

Biglietti concerti Max Pezzali 2026

I biglietti per le date di Max Pezzali sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati indicati dall’organizzatore Vivo Concerti. Per le date indoor di dicembre la prevendita è attiva dalle ore 14.00 del 24 febbraio sul sito ufficiale dell’organizzatore.

