Max Pezzali concerti 2026: tutte le date tra Europa, stadi e residency a Milano

I concerti di Max Pezzali nel 2026 si articolano tra tour europeo, stadi italiani e una residency indoor a Milano. Il calendario di Max Pezzali concerti 2026 comprende appuntamenti ad aprile in Europa, tra giugno e luglio negli stadi e sei date a dicembre all’Unipol Dome Milano Santa Giulia.
Max Pezzali concerti 2026: tutte le date del tour europeo, stadi e residency
MAX FOREVER – THE PARTY BOAT (Sanremo)
- 24 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
- 25 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
- 26 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
- 27 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
- 28 febbraio 2026 – Costa Toscana – Sanremo
MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026
- 14 aprile 2026 – O2 Academy Brixton – Londra
- 17 aprile 2026 – Arena – Ginevra
- 19 aprile 2026 – Hallenstadion – Zurigo
- 21 aprile 2026 – Forest National – Bruxelles
- 22 aprile 2026 – Le Zénith – Parigi
- 24 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper
- 25 aprile 2026 – Arena Bonifika – Koper
- 28 aprile 2026 – La Riviera – Madrid
- 27 aprile 2026 – Razzmatazz 1 – Barcellona
- 16 luglio 2026 – Piazza Grande (Moon&Stars Festival) – Locarno
MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026
- 7 giugno 2026 – Stadio Teghil – Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino
- 14 giugno 2026 – Allianz Stadium – Torino
- 19 giugno 2026 – Stadio Maradona – Napoli
- 23 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
- 24 giugno 2026 – Stadio Olimpico – Roma
- 27 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna
- 28 giugno 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna
- 1 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina
- 2 luglio 2026 – Stadio F. Scoglio – Messina
- 5 luglio 2026 – Stadio San Nicola – Bari
- 8 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova
- 9 luglio 2026 – Stadio Euganeo – Padova
- 11 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano
- 12 luglio 2026 – Stadio San Siro – Milano
MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR
- 22 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
- 23 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
- 26 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
- 27 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
- 29 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
- 30 dicembre 2026 – Unipol Dome Milano Santa Giulia – Milano
Biglietti concerti Max Pezzali 2026
I biglietti per le date di Max Pezzali sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati indicati dall’organizzatore Vivo Concerti. Per le date indoor di dicembre la prevendita è attiva dalle ore 14.00 del 24 febbraio sul sito ufficiale dell’organizzatore.
