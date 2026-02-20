Laura Pausini: “Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip”

Mentre cresce l’attesa per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 – che la vedrà vestire i panni della co-conduttrice, 33 anni dopo la vittoria con La Solitudine nella sezione Nuove Proposte – Laura Pausini si è raccontata ai microfoni di TG1 Talks, confidando a Giorgia Cardinaletti di avere un rimpianto: aver scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip!

“Per un videoclip mi proposero alcuni attori per il ruolo del protagonista maschile. In quel periodo vivevo a Los Angeles, perciò erano tutti di lì. Dei cinque attori scelti dal regista, ne scartai uno perché non era fisicamente il mio tipo. Peccato che si trattava di Leonardo DiCaprio, ma questo l’ho scoperto solo dopo”.

LAURA PAUSINI A TG1 TALKS

Durante l’intervista con Giorgia Cardinaletti, la cantante di Solarolo ha ripercorso velocemente la sua carriera, confidando di ricordare ben poco del periodo precedente al debutto a Sanremo e al conseguente successo, diventato – con il passare degli anni – internazionale.

D’altronde, nel 1993 Laura aveva appena diciannove anni!

Girare il mondo, però, le è servito molto – spiega. Non solo per farsi conoscere, ma anche per entrare in contatto con realtà molto diverse da quella in cui era cresciuta.

LAURA PAUSINI: IL RAPPORTO CON I SOCIAL

Tra i tanti argomenti trattati, alla Cardinaletti la Pausini ha confidato anche di essersi presa una “pausa” dai social, se così la possiamo definire.

Il motivo? La cantante ha spiegato di non riuscire a fare a meno di leggere tutto quello che le scrivono.

“Ho fatto una scelta drastica. Ho deciso di non avere i social nel mio telefono. Questo non vuol dire aver tolto le mie pagine, perché è comunque un canale importante per chi fa il mio mestiere: un mestiere che è possibile svolgere anche e soprattutto grazie ai fan.

Dunque, trovo che sia corretto continuare ad avere un rapporto diretto. Negli ultimi 5/6 anni, però, i social sono diventati un luogo dove sfogare le proprie frustrazioni. Poi, per carità, la maggior parte dei commenti sono positivi, ma chissà perché si finisce per ricordare solo quelli negativi”.

LAURA PAUSINI co-conduttrice a SANREMO 2026

Come già accennato, quest’anno Laura Pausini tornerà sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival. Ma, cosa farà nello specifico?

Secondo alcune indiscrezioni, oltre ad affiancare Carlo Conti nella conduzione, la cantante romagnola si esibirà sulle note dei suoi più grandi successi, per poi presentare anche le cover contenute nel suo nuovo album, Io Canto 2.