Laura Pausini svela i duetti di Yo Canto 2, il disco omaggio al mondo latino in uscita a marzo

Laura Pausini ha appena pubblicato Io canto 2, ma lo sguardo è già rivolto oltre fino a Yo canto 2. La cantautrice ha infatti svelato ieri i duetti presenti nella tracklist del progetto parallelo al disco in italiano, un album del tutto nuovo, costruito come omaggio alla canzone d’autore latina.

Io canto 2 è uscito il 6 febbraio 2026 , Yo Canto 2 arriverà invece il 13 marzo 2026 e rappresenterà un lavoro autonomo, pensato specificamente per il mondo latino, con una selezione di cover che attraversano generazioni, Paesi e stili.

A collegare idealmente i due progetti c’è La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, uno dei brani italiani più riconoscibili anche nella sua versione in spagnolo. Un ponte naturale tra le due anime del progetto, italiana e latina.

Yo Canto 2 è costruito come un viaggio nella storia della musica latina, con alcuni duetti chiave che aggiungono senso e contesto al progetto. Continuate a leggere per scoprire i duetti presenti nel disco.