Il ritorno di Taratata: Paolo Bonolis alla guida dello show musicale cult

Lo show che ha segnato la musica in TV sbarca su Canale 5. Due appuntamenti live a febbraio: "Mi piace giocare con la musica".

Paolo Bonolis conduttore di Taratata 2026 alla ChorusLife Arena di Bergamo.
Uno dei titoli di programmi musicali che in Italia evoca l’essenza della musica dal vivo spogliata da ogni artificio televisivo è quello di Taratata, format che ha ridefinito il racconto della musica live tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei duemila. Ora lo show si appresta a tornare con Paolo Bonolis.

Non sarà solo un ritorno televisivo, atteso su Canale 5 per la primavera 2026, ma una vera e propria celebrazione dal vivo con due serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo.

A guidare questa nuova era di Taratata sarà il “mattatore” Bonolis che torna a occuparsi di grande musica dopo le storiche direzioni artistiche del Festival di Sanremo (2005 e 2009).

Le date e la location: la musica al centro

Gli appuntamenti sono fissati per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. La scelta della location è simbolica: la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà un palco centrale attorno al quale si svilupperà l’intera scenografia, eliminando ogni barriera tra artisti e pubblico.

Date che, secondo le regole Rai con gli artisti in gara, impedirebbero ai 30 protagonisti del Festival di Sanremo 2026 (e alle 4 nuove proposte), di partecipare.

L’obiettivo è recuperare lo spirito originale del format nato in Francia: un luogo d’incontro autentico, fatto di duetti inediti, sperimentazione e libertà artistica totale. I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 30 dicembre, ore 16:00.

Per Paolo Bonolis, questo progetto rappresenta la chiusura di un cerchio. Dopo i rumors di anni fa su una versione italiana dei Grammy con Maria De Filippi, il conduttore approda a un format che privilegia la “creta sonora”: “Mi piace giocare con la musica soprattutto quando questa creta sonora è nelle mani di grandi artisti” – ha dichiarato Bonolis – “Dopotutto sia nella lingua inglese che francese lo stesso verbo indica entrambi i concetti (to play/jouer)“.

La storia: da Silvestrin a Mollica

Il ritorno di Taratata riaccende i riflettori su un programma che ha fatto la storia di Rai 1. La prima edizione (1998/1999), condotta da Enrico Silvestrin, ospitò nomi del calibro di Vasco Rossi, Lucio Dalla, Madonna, Santana e Sheryl Crow.

Successivamente, la conduzione passò a Vincenzo Mollica e Natasha Stefanenko, trasformando lo show in un salotto psicologico dove gli artisti si mettevano a nudo attraverso performance acustiche e interviste profonde. In quelle edizioni passarono talenti allora emergenti come Elisa e i Tiromancino, insieme a leggende come Ray Charles e Celine Dion.

Oggi, sotto l’egida di Friends and Partners, lo show promette di riportare in TV quella qualità che negli ultimi anni è spesso mancata nel racconto della musica live.

