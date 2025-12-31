Il ritorno di Taratata: Paolo Bonolis alla guida dello show musicale cult

Uno dei titoli di programmi musicali che in Italia evoca l’essenza della musica dal vivo spogliata da ogni artificio televisivo è quello di Taratata, format che ha ridefinito il racconto della musica live tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei duemila. Ora lo show si appresta a tornare con Paolo Bonolis.

Non sarà solo un ritorno televisivo, atteso su Canale 5 per la primavera 2026, ma una vera e propria celebrazione dal vivo con due serate evento alla ChorusLife Arena di Bergamo.

A guidare questa nuova era di Taratata sarà il “mattatore” Bonolis che torna a occuparsi di grande musica dopo le storiche direzioni artistiche del Festival di Sanremo (2005 e 2009).

Le date e la location: la musica al centro

Gli appuntamenti sono fissati per domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026. La scelta della location è simbolica: la ChorusLife Arena di Bergamo ospiterà un palco centrale attorno al quale si svilupperà l’intera scenografia, eliminando ogni barriera tra artisti e pubblico.

Date che, secondo le regole Rai con gli artisti in gara, impedirebbero ai 30 protagonisti del Festival di Sanremo 2026 (e alle 4 nuove proposte), di partecipare.

L’obiettivo è recuperare lo spirito originale del format nato in Francia: un luogo d’incontro autentico, fatto di duetti inediti, sperimentazione e libertà artistica totale. I biglietti sono disponibili da oggi, martedì 30 dicembre, ore 16:00.

Per Paolo Bonolis, questo progetto rappresenta la chiusura di un cerchio. Dopo i rumors di anni fa su una versione italiana dei Grammy con Maria De Filippi, il conduttore approda a un format che privilegia la “creta sonora”: “Mi piace giocare con la musica soprattutto quando questa creta sonora è nelle mani di grandi artisti” – ha dichiarato Bonolis – “Dopotutto sia nella lingua inglese che francese lo stesso verbo indica entrambi i concetti (to play/jouer)“.

La storia: da Silvestrin a Mollica

Il ritorno di Taratata riaccende i riflettori su un programma che ha fatto la storia di Rai 1. La prima edizione (1998/1999), condotta da Enrico Silvestrin, ospitò nomi del calibro di Vasco Rossi, Lucio Dalla, Madonna, Santana e Sheryl Crow.

Successivamente, la conduzione passò a Vincenzo Mollica e Natasha Stefanenko, trasformando lo show in un salotto psicologico dove gli artisti si mettevano a nudo attraverso performance acustiche e interviste profonde. In quelle edizioni passarono talenti allora emergenti come Elisa e i Tiromancino, insieme a leggende come Ray Charles e Celine Dion.

Oggi, sotto l’egida di Friends and Partners, lo show promette di riportare in TV quella qualità che negli ultimi anni è spesso mancata nel racconto della musica live.