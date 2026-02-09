Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango

Wax è pronto a tornare con un nuovo singolo, Nessuno qui è chi dovrebbe essere, il cui significato del testo, ancora prima dell’uscita ufficiale, è pronto a far discutere. Nell’anteprima diffusa su TikTok una frase in particolare ha acceso le interpretazioni e un nome a per via di un nome preciso: Angelina.

Un verso che, per molti, sembra rimandare a Angelina Mango, conosciuta durante l’esperienza nella ventiduesima edizione di Amici. Un collegamento non dichiarato, ma che riporta alla memoria una dinamica rimasta sospesa nel tempo.

Il percorso recente di Wax

Dopo aver tentato l’accesso alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con 7 vite, brano presentato a Sanremo Giovani ma non approdato alle fasi televisive, Wax ha avviato negli scorsi mesi un nuovo capitolo del suo percorso discografico.

Nel novembre 2025 è uscito Basta che torni a casa, scritto dallo stesso Wax insieme ad Andrea Pugliese e Gianluigi Fazio. Un brano che ha segnato l’inizio di una fase più consapevole, ora pronta a proseguire con questo nuovo singolo in uscita il 13 febbraio 2026.

Wax – nessuno qui è chi dovrebbe essere

Nel video condiviso sui social si vede WAX con un nuovo look, rasato, ma a colpire è il testo cantato.

Per chi segue la storia del cantante fin dagli anni di Amici, il riferimento appare quasi inevitabile. Wax nella scuola aveva manifestato una cotta per Angelina, poi vincitrice di quell’edizione. Tra i due non ci fu mai nulla, anche perché lei era già fidanzata, ma l’impressione è che quel legame simbolico non sia mai stato del tutto archiviato.

Va ricordato che a fine 2025 Angelina Mango ha pubblicato l’album Caramè, scegliendo poi di prendersi una pausa dalle scene per dedicarsi a se stessa. Il ritorno è previsto nei prossimi mesi con un tour live nei club.

waw al cinema

Per Wax, questo nuovo singolo rappresenta il secondo tassello del progetto discografico avviato di recente. Parallelamente, il cantante sarà presente anche al cinema: presterà la propria voce nel film Un po’, tratto da un libro di Niccolò Agliardi.

Nel film canterà l’inedito Chi si appartiene, scritto da Niccolò Agliardi ed Edwyn Roberts. L’uscita della pellicola è prevista per il 26 febbraio.

In attesa di ascoltare il brano completo, resta una sensazione: alcune storie, anche quando sembrano finite, continuano a riaffiorare nei testi e nelle canzoni.

TESTO

Mi sono messo la camicia ma ritorno sempre alla canotta

tu mi sei stata vicina solo con la carne non con le ossa

sono pieno di autostima ma senza patente per gestirla

Ho perso la mia Angelina e la ricerco ancora in ogni donna

scusa se non ho fame

l’amore giusto ma non un rottame

solo una su un milione sto…

Testo completo in arrivo