Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: voti e giudizi della puntata

Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 8 febbraio raccontano una puntata di passaggio, costruita sulle critiche degli ultimi giorni e dai giudizi dei professori che hanno indicato chi non porterebbero al serale (vedi qui).

La puntata di oggi parte con una sfida di ballo tra KIara e Anna e giudicata da Thomas Signorelli. La sfida è vinta da Kiara.

Si passa quindi alla prima delle due gare della puntata, quella per la classifica.

LE ESIBIZIONE DELLA PUNTATA

Il giudice della gara di ballo di oggi è Marcello Sacchetta. Per il canto invece tocca al cantautore Alex Britti e l’attrice Ilenia Pastorelli.

Queste le esibizioni della gara per le classifiche:

CANTO

Cate Lumina – Sant’allegria di Ornella Vanoni .

– Sant’allegria di . Angie – Sei bellissima di Loredana Bertè

BALLO

Antonio – Back for good di The Baseballs

– Back for good di The Baseballs Simone – Me so’ mbriacato di Mannarino

