Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: voti e giudizi della puntata

Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 8 febbraio raccontano una puntata di passaggio, costruita sulle critiche degli ultimi giorni e dai giudizi dei professori che hanno indicato chi non porterebbero al serale (vedi qui).
La puntata di oggi parte con una sfida di ballo tra KIara e Anna e giudicata da Thomas Signorelli. La sfida è vinta da Kiara.
Si passa quindi alla prima delle due gare della puntata, quella per la classifica.
LE ESIBIZIONE DELLA PUNTATA
Il giudice della gara di ballo di oggi è Marcello Sacchetta. Per il canto invece tocca al cantautore Alex Britti e l’attrice Ilenia Pastorelli.
Queste le esibizioni della gara per le classifiche:
CANTO
- Cate Lumina – Sant’allegria di Ornella Vanoni.
- Angie – Sei bellissima di Loredana Bertè
BALLO
- Antonio – Back for good di The Baseballs
- Simone – Me so’ mbriacato di Mannarino
Amici 25, le pagelle della puntata dell’8 febbraio
Articolo in aggiornamento in tempo reale. Pagelle in arrivo.