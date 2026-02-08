8 Febbraio 2026
Amici
Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: voti e giudizi della puntata

Voti e giudizi sulla puntata di oggi tra conferme e passaggi a vuoto.

Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 8 febbraio raccontano una puntata di passaggio, costruita sulle critiche degli ultimi giorni e dai giudizi dei professori che hanno indicato chi non porterebbero al serale (vedi qui).

La puntata di oggi parte con una sfida di ballo tra KIara e Anna e giudicata da Thomas Signorelli. La sfida è vinta da Kiara.

Si passa quindi alla prima delle due gare della puntata, quella per la classifica.

LE ESIBIZIONE DELLA PUNTATA

Il giudice della gara di ballo di oggi è Marcello Sacchetta. Per il canto invece tocca al cantautore Alex Britti e l’attrice Ilenia Pastorelli.

Queste le esibizioni della gara per le classifiche:

CANTO

  • Cate Lumina – Sant’allegria di Ornella Vanoni.
  • Angie – Sei bellissima di Loredana Bertè

BALLO

  • Antonio – Back for good di The Baseballs
  • Simone – Me so’ mbriacato di Mannarino

Amici 25, le pagelle della puntata dell’8 febbraio

Articolo in aggiornamento in tempo reale. Pagelle in arrivo.

 

