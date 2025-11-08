Antonia a Sanremo Giovani: ecco cosa sono i i suoi Luoghi Perduti (video intervista)

All Music Italia incontra Antonia Nocca, la giovane artista campana che nella scorsa stagione televisiva il pubblico televisivo ha imparato a conoscere e apprezzare grazie ad Amici. Una volta chiuso definitivamente il capitolo talent, la cantante è pronta a rimettersi in gioco con una sfida importante come Sanremo Giovani 2025, dove si presenterà cantando il suo nuovo pezzo, Luoghi Perduti. Ecco tutto quello che ci ha raccontato a riguardo.

Ecco cosa sono i Luoghi Perduti di Antonia Nocca

Parlando ai nostri microfoni, Antonia ha raccontato: “Si tratta di una canzone che parla di cambiamento, che sto affrontando in questa fase nella mia vita. Un’aria nuova, persone nuove. Io devo dire che spesso litigo con i cambiamento. Parlo anche degli errori che si possono fare in questa nuova fase. Speri sempre che ci possa essere un modo per rimediarvi”.

I luoghi perduti per Antonia possono essere tante cose, ma p nello specifico sono quelli che – pur restando sempre dentro di lei – deve per forza lasciare andare, lasciandoli nel suo passato. Sembra dunque che la giovane cantante abbia deciso di focalizzarsi sul suo presente e soprattutto sul suo futuro, che stando a questo pezzo sarà molto più orientato verso il soul e l’R&B, magari ispirandosi ad Ariana Grande e Rihanna, che lei stessa ci ha raccontato essere le sue cantanti preferite in assoluto.

L’intervista ad Antonia

Nella nostra chiacchierata con Antonia abbiamo quindi parlato non solo del suo pezzo in gara a Sanremo Giovani 2025 ma ovviamente anche del percorso che le ha permesso di diventare l’artisti che è oggi, ovvero Amici, dove ha incrociato il suo cammino con Senza Cri. Ma abbiamo anche avuto occasione di chiedere ad Antonia cosa ne pensasse delle polemiche online emerse dopo la sua partecipazione al Pride. Qui sotto potete recuperare la video intervista integrale.

Credits immagine di copertina: Manuel Grazia