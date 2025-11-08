8 Novembre 2025
di
Alberto Muraro
Interviste
Condividi su:
8 Novembre 2025

Antonia a Sanremo Giovani: ecco cosa sono i i suoi Luoghi Perduti (video intervista)

Dopo l'esperienza al talent di Maria De Filippi, la giovane artista si rimette in gioco con un brano R&B

Interviste di Alberto Muraro
Primo piano di Antonia Nocca
Condividi su:

All Music Italia incontra Antonia Nocca, la giovane artista campana che nella scorsa stagione televisiva il pubblico televisivo ha imparato a conoscere e apprezzare grazie ad Amici. Una volta chiuso definitivamente il capitolo talent, la cantante è pronta a rimettersi in gioco con una sfida importante come Sanremo Giovani 2025, dove si presenterà cantando il suo nuovo pezzo, Luoghi Perduti. Ecco tutto quello che ci ha raccontato a riguardo.

Ecco cosa sono i Luoghi Perduti di Antonia Nocca

Parlando ai nostri microfoni, Antonia ha raccontato: “Si tratta di una canzone che parla di cambiamento, che sto affrontando in questa fase nella mia vita. Un’aria nuova, persone nuove. Io devo dire che spesso litigo con i cambiamento. Parlo anche degli errori che si possono fare in questa nuova fase. Speri sempre che ci possa essere un modo per rimediarvi”.

I luoghi perduti per Antonia possono essere tante cose, ma p nello specifico sono quelli che – pur restando sempre dentro di lei – deve per forza lasciare andare, lasciandoli nel suo passato. Sembra dunque che la giovane cantante abbia deciso di focalizzarsi sul suo presente e soprattutto sul suo futuro, che stando a questo pezzo sarà molto più orientato verso il soul e l’R&B, magari ispirandosi ad Ariana Grande e Rihanna, che lei stessa ci ha raccontato essere le sue cantanti preferite in assoluto.

L’intervista ad Antonia

Nella nostra chiacchierata con Antonia abbiamo quindi parlato non solo del suo pezzo in gara a Sanremo Giovani 2025 ma ovviamente anche del percorso che le ha permesso di diventare l’artisti che è oggi, ovvero Amici, dove ha incrociato il suo cammino con Senza Cri. Ma abbiamo anche avuto occasione di chiedere ad Antonia cosa ne pensasse delle polemiche online emerse dopo la sua partecipazione al Pride. Qui sotto potete recuperare la video intervista integrale.

Credits immagine di copertina: Manuel Grazia

All Music Italia

Articoli più letti

Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 1

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
X Factor pagelle terzo live: Jake furioso, Lauro porge una rosa a Giorgia, giudici in look anni ’90 2

X Factor 2025 pagelle terzo live: Jake furioso, Delia inarrivabile e PierC la segue a ruota
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 3

Nicolò Filuppucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 4

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
le pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025 di All Music Italia 5

Pagelle nuovi singoli 7 novembre 2025: Allerta! i nuovi Linea77, Geolier fa la ballatona, Paola Iezzi madre del popolo della notte
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni 9

Amici 2025: le anticipazioni del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni

Cerca su A.M.I.