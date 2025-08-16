16 Agosto 2025
Amici
Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione

Antonia a quanto pare non sarebbe l'unica emergente a non lavorare più con il gruppo Eclectic

Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale
Secondo i rumors che da settimane circolano tra gli addetti ai lavori – e che noi di All Music Italia ci sentiamo di poter confermare – si è chiuso, dopo una manciata di mesi, il sodalizio professionale tra Antonia, finalista di Amici 24, e Stefano Clessi, fondatore di Eclectic Music Group e manager di artisti come Blanco e Tananai.

Antonia, seconda classificata della categoria canto, lo scorso maggio ha pubblicato il suo primo EP, Relax, un progetto contenente sei brani pop che hanno collezionato un totale di quasi nove milioni di stream su Spotify.

Quest’estate è stata impegnata tra ospitate e live in giro per l’Italia, sfruttando l’onda di popolarità datale dal programma.

L’EP di Antonia è uscito per Eclectic Music Records con distribuzione Warner Music Italy, major discografica esclusiva dell’etichetta di Stefano Clessi (vedi qui). Un progetto che è sembrato da subito fuori fuoco, un po’ come avvenne qualche anno fa per Sissi, per una ragazza che, più che al pop, ha sempre pensato di incidere brani dei generi musicali che più ama: R’n’B e soul.

Antonia da Amici a stefano Clessi

Antonia, che dentro Amici ha ricevuto il Premio della Critica da 50.000 euro e il Premio “Unicità Oreo” da 30.000 euro, oltre al Premio Spotify Singles – riconoscimento che le dà la possibilità di reinterpretare una sua canzone in modo inedito e registrare un brano del passato significativo per lei negli studi di registrazione Spotify di Stoccolma – al riguardo aveva dichiarato durante il programma: “Non ho ancora firmato nessun contratto, ma è vero che ci sono stati contatti con Stefano Clessi e che mi piacerebbe molto lavorare con lui”.

E il rapporto professionale con il manager è andato quindi in porto come da conferma arrivata proprio durante la finale da Maria De Filippi: “Antonia, so che lavorerai con Stefano Clessi…

Da quanto risulta ad All Music Italia, la collaborazione tra Antonia e Stefano Clessi si è interrotta già da qualche settimana. Restando in casa Eclectic, anche un altro talento proveniente da un talent show e seguito a livello manageriale da Clessi, Angelica Bove di X Factor, dopo la mancata vittoria a Sanremo Giovani – e quindi la mancata partecipazione al Festival – avrebbe visto interrompersi la collaborazione con il management.

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito e la redazione di All Music Italia rimane a disposizione per eventuali repliche o dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti.

