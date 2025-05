Amici 24, Antonia torna con una canzone d’amore estiva e canta “Relax”

Amici 24 – Antonia, Relax: significato del testo del nuovo inedito

Durante la puntata del daytime andata in onda oggi, venerdì 2 maggio, Antonia ha preso parte – insieme a Jacopo Sol, TrigNO e Nicolò Filippucci – ad una gara di inediti, che l’ha vista presentare davanti ai rappresentanti di Radio Subasio (Katia Giuliani), Radio Norba (Alan Palmieri), Radio Zeta (Luigi Provenzani), Radio Kiss Kiss (Pippo Pelo), R101 (Silvia Notargiacomo), RDS (Filippo Ferraro) e Radio Monte Carlo (Davide Lentini) il suo nuovo inedito Relax.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli Giganti, Dove Ti Trovi Tu e Romantica, che vantano rispettivamente poco più di 1 milione 345 mila stream, quasi 1 milione 800 mila stream e oltre 1 milione 275 mila stream su Spotify, dove la cantante ha quasi 370 mila ascoltatori unici mensili.

ANTONIA, “RELAX”: SIGNIFICATO e testo DEL brano

Il brano è una classica canzone d’amore estiva, tra citazioni “a delitto e castigo”, voglia di relax, baci dati e non dati, frecce nel petto, chimica e tutto ciò che contraddistingue gli amori estivi.

Il succo? “Relax, che siamo quasi amici stasera… o forse era amore?”

TESTO DEL BRANO

Coda dell’occhio

Mi basta e ti conosco

Cuore spezzato

Ho occhi profondo rosso

Però ti giuro

Sarà solo per un altro giorno

L’ultima tango

Da soli di nascosto

Non ti avevo mai visto

Maledetta la chimica

È delitto e castigo

È una cosa bellissima

Vento di Scirocco

Brucia la città

E suderemo il doppio

Se non vai un po’ più piano

Relax

Che siamo quasi amici stasera

Chissà se invece è amore

Relax

Che poi amore, amore non era

Una storia da mille e una sera

Relax

Perché stavo meglio con le trecce

Sì o no?

Anche se non ti cambia niente

Relax

Cos’è che mi resta di quel bacio

Che non do

Che non dai?

O muore adesso

O muore mai

