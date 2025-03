Amici 24, Antonia approda al Serale e presenta il nuovo inedito “Romantica”

Antonia, Romantica: testo e significato del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Durante la 22° puntata del Pomeridiano di Amici 24, andata in onda domenica 9 marzo, Antonia ha presentato un nuovo inedito dal titolo Romantica.

Il brano arriva dopo la pubblicazione dei precedenti singoli Giganti e Dove ti trovi tu, che vantano rispettivamente poco più di 1 milione 100 mila stream e oltre 1 milione 300 mila stream su Spotify, dove l’artista vanta ad oggi quasi 170 mila ascoltatori unici mensili.

Ma non è tutto! Antonia è stata infatti la prima allieva della classe di Amici 24 ad ottenere l’ambita maglia del Serale dopo essersi esibita sulle note di Stand Up di Cynthia Erivo durante la puntata del Pomeridiano andata in onda domenica 9 febbraio.

ANTONIA, “ROMANTICA”: testo e SIGNIFICATO DELl’inedito

Il significato del nuovo inedito sarà disponibile a breve.

TESTO DEL BRANO

Il testo del nuovo inedito sarà disponibile a breve.