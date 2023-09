Nasce la Eclectic Records di Stefano Clessi. Lavorerà in licenza con Warner Music Italy

Stefano Clessi, già CEO e Fondatore di Eclectic Music Group, crea la sua etichetta la Eclectic Records e firma un accordo di licenza con Warner Music Italy.

La notizia arriva dalla pagina Instagram ufficiale della Warner Music Italy accompagnata da una foto che ritrae Stefano Clessi fondatore della Eclectic Records, Pico Cibelli CEO e Presidente di Warner, e il suo staff.

Nella foto di copertina compaiono dall’altro a sinistra Sara Daniele (Head of Promotion), Gianluca Guido (vicepresidente Warner), Clessi, Cibelli, Raffaele Razzini (CFO), Filippo Pardini (Legal & Business Affairs Director), Leonardo Luan (A&R Manager), Filippo Gimigliano (A&R Manager) e Marco Masoli (A&R Director).

“Benvenuta Eclectic Records!

Da oggi la nuova società del gruppo Eclectic Music Group di Stefano Clessi entra a far parte in licenza discografica della famiglia Warner Music Italy.

A partire dalle prossime novità di d.whale, Michelangelo e Paolo Antonacci, Eclectic e Warner Music lavoreranno insieme per i progetti musicali del roster Eclectic.”

Eclectic Music Group è una società editoriale e di management fondata da Stefano Clessi.

Nel corso degli anni sono state innumerevoli le collaborazioni con tutti i grandi artisti italiani. Qualche nome? Fedez, Tananai, Blanco, Salmo, Sfera Ebbasta, Mahmood, Marco Mengoni, Madame, Tiziano Ferro, Rkomi, Irama, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, Noemi, The Kolors, Laura Pausini e tanti altri ancora.

Tra il cast di artisti cui Eclectic cura il management ci sono il ciclone Tananai, il produttore Michelangelo, il produttore d.whale (Davide Simonetta), il giovane Alexander Rya e, acquisto recente, Achille Lauro.

In passato sono stati artisti seguiti come management da Eclectic anche nomi come Blanco e Rosa Chemical.