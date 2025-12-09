Mediaset amplia il suo polo radiofonico: Radio Norba entra nel gruppo

Mediaset amplia il proprio polo radiofonico acquisitando Radio Norba. Un’operazione che consolida la presenza del gruppo, che già comprende Radio 105, R101, Radio Montecarlo, Virgin Radio e Radio Subasio, nel Sud Italia e rafforza l’asse con il mondo degli eventi musicali, a partire da Battiti Live.

Il 9 dicembre 2025 è arrivata l’ufficialità: Mediaset entra nel capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di alcuni tra i più importanti eventi musicali del Mezzogiorno. Un passaggio che porta il Biscione ad allargare ulteriormente la propria presenza nel settore radiofonico, dove è già leader con il gruppo RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio).

L’operazione non modifica il ruolo dell’attuale editore Marco Montrone, che rimane amministratore delegato, mentre apre la strada a nuovi progetti editoriali e operativi. L’obiettivo dichiarato è duplice: una gestione più efficiente delle frequenze e una sinergia commerciale più ampia nella raccolta pubblicitaria, oltre all’espansione nell’ambito degli eventi live.

Radio Norba entra nel circuito RadioMediaset

Radio Norba è storicamente una delle emittenti più radicate nel Sud Italia, con un’identità forte e un rapporto diretto con il territorio. L’acquisizione permette a Mediaset di completare la propria copertura geografica, aggiungendo al network nazionale una realtà locale con ascolti consolidati e un brand ben riconoscibile.

Per il Biscione si tratta di un’operazione strategica: una radio che già da anni dialogava in modo naturale con il mondo Mediaset – sia per affinità editoriale nella programmazione che per collaborazioni televisive – entra ora formalmente a far parte del gruppo.

Battiti Live: un tassello determinante dell’accordo

Se l’emittente radiofonica rappresenta un asset importante, il vero punto di forza dell’operazione riguarda il settore eventi. Radio Norba è infatti l’organizzatrice di Battiti Live, uno dei principali appuntamenti musicali dell’estate italiana.

Dopo 14 edizioni trasmesse da reti locali, dal 2017 il Festival è approdato su Italia 1 e, nel 2024, è stato promosso direttamente su Canale 5. Una crescita costante di audience e presenza mediatica che ha reso Battiti Live una delle produzioni estive più rilevanti del gruppo.

Con l’acquisizione, Mediaset entra quindi in modo diretto nella filiera creativa e produttiva dell’evento, aprendo alla possibilità di nuove progettualità editoriali, tour televisivi e format legati al territorio.

L’ingresso di Radio Norba nel perimetro di Mediaset non arriva come una rottura, ma come la formalizzazione di un rapporto consolidato da tempo: programmazione affine, collaborazioni crescenti e un evento – Battiti Live – diventato un vero marchio estivo del gruppo.