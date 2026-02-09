9 Febbraio 2026
Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo

Nato in Francia all'inizio degli anni '90, il format televisivo approda su Canale 5 dopo una breve parentesi in Rai

Taratata - Al Centro Della Musica
Nato in Francia all’inizio degli anni ’90 da un’idea di Jean-Louis Blot e Nagui, Taratata – Al Centro Della Musica approda ora, dopo una breve parentesi in Rai tra il 1998 e il 2001, su Canale 5 con due speciali serate-evento alla ChorusLife Arena di Bergamo condotte da Paolo Bonolis, capace come pochi di miscelare ironia, ritmo e profondità nel racconto di questo viaggio musicale tra grandi esibizioni, straordinari duetti, performance cariche di forza ed emozione, cover inedite e altre sorprese.

Mi piace giocare con la musica, soprattutto quando questa creta sonora è nelle mani di grandi artisti“, ha dichiarato Paolo Bonolis. “Dopotutto, sia nella lingua inglese che francese, lo stesso verbo indica entrambi i concetti (to play/jouer)”.

Taratata torna così a trasformare la televisione in un luogo dove la musica diventa un ponte tra generazioni, culture e linguaggi differenti, riportando al centro del racconto televisivo la musica dal vivo, suonata e condivisa.

E, proprio sotto questo punto di vista, il format rappresenta un unicum: è l’eccezione che conferma la regola. Di fatto, nei programmi televisivi non viene quasi mai permesso ai cantanti di esibirsi dal vivo con i propri musicisti.

TARATATA: OSPITI E MESSA IN ONDA

In onda, in prima serata, questa sera e lunedì 16 febbraio, Taratata vedrà alternarsi sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo dodici grandi artisti della musica italiana, a cui si aggiungeranno anche Giorgio Panariello ed Edoardo Leo.

Ciascuno di loro porterà sul palco alcuni brani del proprio repertorio, ma non solo. Ad ogni artista è stato infatti chiesto di esibirsi anche sulle note di una canzone che porta nel cuore.

E Bonolis? Qual è la sua canzone preferita? A svelarlo è stato lo stesso Paolo durante un incontro con la stampa: Stand By Me. Ma poi c’è anche Creep dei Radiohead e l’intero repertorio dei Queen. Perché la musica, in fin dei conti, per il noto conduttore non è altro che la colonna sonora dei nostri ricordi.

Ed ogni ricordo, così come ogni canzone, ha delle precise coordinate geografiche. Arriviamo così al binario narrativo da cui parte il treno di Taratata, ovvero i luoghi in cui nascono le canzoni: la provincia, la metropoli, la periferia, oppure un sogno.

GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

  • Ligabue
  • Elisa
  • Giorgia
  • Emma
  • Biagio Antonacci
  • Max Pezzali
  • Giorgio Panariello

Giorgia a Taratata - Al Centro della Musica

GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

  • Annalisa
  • Alessandra Amoroso
  • Luca Carboni
  • Gigi D’Alessio
  • Fiorella Mannoia
  • Negramaro
  • Edoardo Leo

Format di Banijay con la regia di Luigi Antonini, Taratata è prodotto da RTI in collaborazione con Friends TV e Double Trouble Club. Tra gli autori: Sergio Rubino, Federico Taddia, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Peppi Nocera e Nicola Lo Russo.

 

All Music Italia

