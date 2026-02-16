Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con “Ho vent’anni con te”. Dopo il singolo arrivano album, docufilm e tour

RICCARDO COCCIANTE torna a pubblicare musica nuova nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Il 20 febbraio esce HO VENT’ANNI CON TE, singolo che apre la strada all’album omonimo in uscita il 13 marzo, a 20 anni dall’ultima pubblicazione in studio.

Non è solo un’uscita discografica: nelle stesse settimane arrivano anche un docufilm al cinema, il ritorno di Notre Dame de Paris nei teatri e una tournée estiva open air.

riccardo cocciante: “Ho vent’anni con te”, un singolo nel giorno degli 80

Uscirà il 20 febbraio per Sony Music Italy/Boventoon. “Ho vent’anni con te” è la focus track del nuovo progetto e anticipa l’album in arrivo il 13 marzo.

Il brano è firmato da Riccardo Cocciante con Luc Plamondon e Pasquale Panella. Il pre-save del singolo e il pre-order dell’album sono già disponibili.

Il titolo è già una dichiarazione: non racconta l’età come limite, ma come prospettiva. La canzone mette al centro l’idea di una giovinezza che non coincide con l’anagrafe, ma con l’intensità emotiva. È un brano che guarda avanti: la “spensieratezza” non viene rievocata, ma ritrovata attraverso un amore capace di tenere accesa la parte più viva di sé.

In questo senso, l’uscita nel giorno degli ottant’anni non suona come celebrazione celebrativa, ma come un modo per spostare l’attenzione su ciò che resta: il sentimento, la voce, la scrittura.

Dal 20 al 23 febbraio al cinema: “Il mio nome è Riccardo Cocciante”

Dal 20 al 23 febbraio, in sale selezionate, arriva IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE, primo docufilm dedicato alla sua vita, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati.

Il film ripercorre il percorso dell’artista dagli inizi fino ai progetti dell’ultimo anno, alternando repertorio e materiali personali, incluse fotografie inedite. È prevista anche un’integrazione di elaborazioni grafiche e contenuti generati con AI per arricchire alcune parti legate al periodo giovanile.

Dove verrà proiettato

20-23 febbraio | Cinemacity Ravenna

| Cinemacity Ravenna 23 febbraio | Faenza Cinedream

| Faenza Cinedream 23 febbraio | Victoria Cinema (Modena)

| Victoria Cinema (Modena) 23 febbraio | Multisala Modena (Trento)

| Multisala Modena (Trento) 23 febbraio | Cinema Multisala Lux (Roma)

| Cinema Multisala Lux (Roma) 23 febbraio | Cinema Impero (Varese)

| Cinema Impero (Varese) 23 febbraio | Arcadia (Bellinzago Lombardo)

| Arcadia (Bellinzago Lombardo) 23 febbraio | Ariston (Mantova)

Dal 26 febbraio: “Notre Dame de Paris” torna in tour nei teatri

Dal 26 febbraio 2026 riparte da Milano la tournée italiana di Notre Dame de Paris, prodotta da Clemente Zard e curata e distribuita da Vivo Concerti. Il calendario attraverserà diverse città italiane (e non solo) fino al 6 gennaio 2027, con chiusura a Roma.

Dal 20 giugno: riparte live con “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”

Parallelamente, dal 20 giugno Cocciante tornerà dal vivo con la tournée open air “IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026”, prodotta da Vivo Concerti, in alcune location all’aperto tra le più rilevanti del circuito estivo.

Calendario date

Sabato 20 giugno 2026 | Pordenone – Parco San Valentino

| Pordenone – Parco San Valentino Giovedì 25 giugno 2026 | Venezia – Piazza San Marco

| Venezia – Piazza San Marco Martedì 30 giugno 2026 | Siracusa – Teatro Greco

| Siracusa – Teatro Greco Sabato 4 luglio 2026 | Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi

| Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi Martedì 14 luglio 2026 | Cernobbio (CO) – Villa Erba, Lake Sound Park

| Cernobbio (CO) – Villa Erba, Lake Sound Park Lunedì 20 luglio 2026 | Este (PD) – Castello Carrarese, Este Music Festival 2026

| Este (PD) – Castello Carrarese, Este Music Festival 2026 Domenica 26 luglio 2026 | Teramo – Piazza Martiri

| Teramo – Piazza Martiri Sabato 1 agosto 2026 | Cabras (OR) – Anfiteatro Tharros

| Cabras (OR) – Anfiteatro Tharros Domenica 23 agosto 2026 | Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia

| Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia Sabato 29 agosto 2026 | Riccione (RN) – Riccione Music City

| Riccione (RN) – Riccione Music City Giovedì 3 settembre 2026 | Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

| Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima Mercoledì 9 settembre 2026 | Vigevano (PV) – Castello Visconteo Sforzesco

| Vigevano (PV) – Castello Visconteo Sforzesco Giovedì 12 settembre 2026 | Macerata – Sferisterio

Foto di Attilio Cusani