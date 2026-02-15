Amici 25, le pagelle del 15 febbraio: Michele “d’oro”, Lorenzo agguerrito

Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 15 febbraio raccontano di una corsa al Serale che entra sempre più nel vivo, con cantanti e ballerini agguerriti, che si giocano il tutto per tutto sulle note di brani che, per via del tutto eccezionale, questa settimana hanno scelto proprio loro.

La puntata di oggi inizia con l’esibizione di Giusy Ferreri sulle note di Musica Classica.

Poi, si parte subito con la gara di canto e con la gara di ballo!

LE ESIBIZIONE DELLA PUNTATA

I giudici della gara di ballo di oggi sono Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. Per il canto, invece, Maria De Filippi ha chiamato Giusy Ferreri e Drusilla Foer.

Qui, di seguito, riportiamo le esibizioni della gara di canto e della garo di ballo:

CANTO

Elena – Rolling In The Deep di Adele

– Rolling In The Deep di Lorenzo – Il Morso di Tyson dei Brunori Sas

– Il Morso di Tyson dei Michele – Bruises di Lewis Capaldi

– Bruises di Gard – L’Elefante e La Farfalla di Michele Zarrillo

– L’Elefante e La Farfalla di Valentina – Pink Pony Club di Chappell Roan

– Pink Pony Club di Plasma – Stupida Anima di Chiello

BALLO

Alex – Banto di Kaoma

– Banto di Nicola – Dangerous Affairs di Inon Zur

– Dangerous Affairs di Emiliano – Angels di Robbie Williams

– Angels di Simone – Malafemmena di Renato Carosone

– Malafemmena di Kiara – Telephone (feat Beyoncé) di Lady Gaga

la classifica della puntata del 15 febbraio

Questa settimana i brani sulle note dei quali si sono esibiti i cantanti e i ballerini non sono stati scelti dal comparto musicale del programma, tanto meno dai coach di canto e di ballo, ma dagli stessi allievi, attualmente impegnati nella corsa al Serale.

CLASSIFICA DI CANTO

Michele Lorenzo Elena Gard Plasma Valentina

CLASSIFICA DI Ballo

Emiliano Alex Simone Kiara Nicola

Amici 25, le pagelle della puntata del 15 febbraio

I voti vanno letti dentro il contesto del programma: contano il confronto tra gli allievi e la loro fase di crescita, non uno standard assoluto. Quando serve, il giudizio tiene conto anche di percorsi simili visti in altri talent. Fuori dalla scuola, la stessa prova potrebbe essere valutata in modo diverso: un 7 qui non equivale necessariamente a un 7 nel mercato.

ELENA – Voto 7,5

LORENZO – Voto 8,5

Finalmente! Lorenzo sceglie il brano giusto per uscire definitivamente dal limbo in cui era, incomprensibilmente, precipitato. È questo il Salvetti che ci piace! Ed è proprio questo l’approccio che Lorenzo deve continuare ad avere all’interno del programma. Grinta e personalità. D’altronde, questo tipo di cantautorato – a tratti un po’ scanzonato, con una scrittura profonda, ironica e sentimentale al tempo stesso – è, a nostro parere, il terreno più fertile per il suo percorso di crescita sia artistica che umana.

MICHELE – Voto 8

GARD – Voto 7

VALENTINA – Voto 6,5

PLASMA – Voto 6

Questa è forse una delle prime volte in cui le barre di Plasma si amalgamano così tanto bene con l’inciso originale, da non far quasi percepire – a chi non conosce il brano – che la strofa è stata modificata. Molto bene anche l’interpretazione, ma… attenzione all’intonazione!

LE MAGLIE DEL SERALE DI AMICI 25

Entrano le maglie del Serale di Amici di Maria De Filippi edizione 2025/2026.

Di fatto, a partire dalla scorsa settimana, chi si classifica ultimo nelle due gare non va in sfida, ma – allo stesso tempo – non può affrontare l’esame per accedere al Serale.

Ad avere questa opportunità sono stati invece Emiliano, Michele ed Alex, che hanno finalmente potuto stringere tra le proprie mani la tanto ambita felpa “d’oro”.

Emiliano è il primo ad esibirsi, sulle note di Bird Set Free di Sia, ed è anche il primo allievo di quest’anno ad accedere al Serale.

Poi, è il momento di una breve parentesi targata “Enel”, durante la quale Elena presenta un nuovo inedito, Lolita, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da lunedì 16 febbraio.

Si torna così alla corsa al Serale con Alex, che balla dapprima sulle note di Arrabal (Haaksman & Haaksman Hopper Remix) di Gotan Project e successivamente – in seguito al “No” di Emanuel Lo – anche su quelle di Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham!, ottenendo finalmente i tre “Sì” necessari per accedere al Serale.

Infine, è il turno di Michele che, per convincere Anna Pettinelli, si esibisce ben tre volte, interpretando Versace On The Floor di Bruno Mars con il piano, Say You Won’t Let Go di James Arthur con la chitarra e La Fine di Nesli con il violoncello.

Il numero di posti per il Serale scende dunque a 9. Chi riuscirà a conquistarne uno?