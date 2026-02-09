9 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
9 Febbraio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 7 del 2026.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026
Condividi su:

Settimana 7 del 2026. Il Radio Date si aggiorna con il consueto riepilogo dei nuovi singoli italiani in uscita nel prossimo New Music Friday. Anche in questo caso il calendario è in costruzione, tra conferme già ufficiali e titoli attesi nei prossimi giorni.

Dalle produzioni pop alle uscite urban, senza dimenticare l’area indipendente, l’elenco offre una panoramica utile per orientarsi tra le novità in arrivo. La lista è in costante aggiornamento e potrà essere integrata con ulteriori segnalazioni e comunicazioni ufficiali.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 6 febbraio 2026 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Ghali e Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 1

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Ghali e Laura Pausini, due polemiche diverse, lo stesso riflesso italiano
Marcello Sacchetta, Alex Britti e Ilenia Pastorelli giudici di Amici 25 2

Amici 25, le pagelle dell’8 febbraio: Angie cresce e si avvicina al serale
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Ghali in foto recente legata all’uscita di “BASTA” 5

Ghali dice “BASTA”: il nuovo brano a sorpresa è un grido senza filtri
Serale Amici 25: le scelte di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini 6

Amici 25, Serale a numero chiuso e tre allievi a rischio: le scelte (discutibili) di Pettinelli, Zerbi e Cuccarini
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 7

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 10

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche

Cerca su A.M.I.