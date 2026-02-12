12 Febbraio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
12 Febbraio 2026

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”

Un indizio via Instagram riapre il discorso sull’uscita del terzo disco della cantautrice

News di All Music Italia
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026
Condividi su:

Madame continua a parlare del nuovo album in uscita nel 2026, ma come spesso accade nel suo modo di comunicare, lo fa senza dire davvero tutto. Dopo aver raccontato apertamente la pressione della fase finale di lavorazione, ora la cantautrice lascia cadere un indizio che sposta l’attenzione su un altro tema chiave: la data di uscita.

A far scattare le interpretazioni è stata una risposta arrivata nelle ultime ore tramite un box domande su Instagram. Alla richiesta diretta di un fan, “Indizio sulla data di uscita del nuovo disco?”, Madame ha risposto con una frase breve ma tutt’altro che casuale: “Porta sfiga e mi piace”.

madame nuovo album 2026: Un indizio che non è una data

Non è una data, ma è chiaramente qualcosa che a una data rimanda. E soprattutto non è la prima volta che Madame usa il linguaggio simbolico per raccontare un momento delicato del suo percorso. Il riferimento alla “sfiga” apre subito a una lettura numerologica, più che calendariale.

In Italia il numero tradizionalmente associato alla sfortuna è il 17. In altri Paesi, in particolare nel mondo anglosassone, lo stesso ruolo è ricoperto dal 13. Due numeri, due possibilità, entrambe plausibili se inserite nel contesto di un’uscita discografica.

Le finestre possibili

Se l’allusione fosse al 17, il primo venerdì utile che cade su quella data è il 17 aprile 2026. Una finestra che, a oggi, appare relativamente libera dal punto di vista delle grandi uscite italiane già annunciate.

Se invece il riferimento fosse al 13, la data più immediata sarebbe il 13 marzo 2026. Una collocazione più complessa, perché inserita ancora nel pieno della coda sanremese, periodo tradizionalmente molto affollato dal punto di vista discografico.

In entrambi i casi, va però chiarito un punto: Madame non ha annunciato ufficialmente la data di uscita del nuovo album fuori per Sugar Music.

Il contesto discografico aiuta a restringere il campo. Il mese di marzo resta tradizionalmente affollato, soprattutto nella scia sanremese. Il 13 marzo 2026, ad esempio, è già segnato dall’uscita di Maledetti innamorati, il nuovo album di Enrico Nigiotti, e di Yo canto 2, il progetto latino di Laura Pausini. Una concentrazione che rende quella finestra meno ideale per un ritorno atteso come quello di Madame.

Più libera, almeno al momento, appare invece la finestra di aprile. Il 17 aprile 2026, altro venerdì simbolicamente “sfortunato”, vede annunciata come uscita di rilievo solo La fonte, il nuovo disco di Cosmo. Un dettaglio che non equivale a una previsione, ma che contribuisce a rendere più leggibile il quadro complessivo.

In ogni caso giocare con l’idea di una data “sfortunata” può quindi essere letto anche come una dichiarazione di indipendenza: sottrarsi alle finestre più prevedibili, accettare il rischio, scegliere il momento per ragioni artistiche più che strategiche.

Per ora, l’unica certezza è che Madame è entrata in una fase in cui ogni parola pesa e ogni silenzio comunica qualcosa. La data non è ancora scritta, ma l’attesa ha già cambiato tono e la foto del suo profilo Instagram, fino a qualche giorno semplicemente bianca, ha visto spuntare due stelle disegnate a mano e sorridenti.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata 1

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto
Scaletta Taratata 2

Scaletta Taratata - Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata
Taratata - Al Centro Della Musica 3

Taratata: Paolo Bonolis riporta al centro del racconto televisivo la musica dal vivo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Paolo Bonolis a Taratata, retroscena su Sanremo 2026 con Damiano David 5

Taratata parte bene su Canale 5 e Parpiglia svela: Bonolis e Damiano David erano l’idea per Sanremo 2026
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 6

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Laura Pausini svela i duetti di Yo Canto 2 7

Laura Pausini svela i duetti di Yo Canto 2, il disco omaggio al mondo latino in uscita a marzo
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 9

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione di Sanremo 2026 dopo le polemiche 10

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche

Cerca su A.M.I.