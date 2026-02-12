Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”

Madame continua a parlare del nuovo album in uscita nel 2026, ma come spesso accade nel suo modo di comunicare, lo fa senza dire davvero tutto. Dopo aver raccontato apertamente la pressione della fase finale di lavorazione, ora la cantautrice lascia cadere un indizio che sposta l’attenzione su un altro tema chiave: la data di uscita.

A far scattare le interpretazioni è stata una risposta arrivata nelle ultime ore tramite un box domande su Instagram. Alla richiesta diretta di un fan, “Indizio sulla data di uscita del nuovo disco?”, Madame ha risposto con una frase breve ma tutt’altro che casuale: “Porta sfiga e mi piace”.

madame nuovo album 2026: Un indizio che non è una data

Non è una data, ma è chiaramente qualcosa che a una data rimanda. E soprattutto non è la prima volta che Madame usa il linguaggio simbolico per raccontare un momento delicato del suo percorso. Il riferimento alla “sfiga” apre subito a una lettura numerologica, più che calendariale.

In Italia il numero tradizionalmente associato alla sfortuna è il 17. In altri Paesi, in particolare nel mondo anglosassone, lo stesso ruolo è ricoperto dal 13. Due numeri, due possibilità, entrambe plausibili se inserite nel contesto di un’uscita discografica.

Le finestre possibili

Se l’allusione fosse al 17, il primo venerdì utile che cade su quella data è il 17 aprile 2026. Una finestra che, a oggi, appare relativamente libera dal punto di vista delle grandi uscite italiane già annunciate.

Se invece il riferimento fosse al 13, la data più immediata sarebbe il 13 marzo 2026. Una collocazione più complessa, perché inserita ancora nel pieno della coda sanremese, periodo tradizionalmente molto affollato dal punto di vista discografico.

In entrambi i casi, va però chiarito un punto: Madame non ha annunciato ufficialmente la data di uscita del nuovo album fuori per Sugar Music.

Il contesto discografico aiuta a restringere il campo. Il mese di marzo resta tradizionalmente affollato, soprattutto nella scia sanremese. Il 13 marzo 2026, ad esempio, è già segnato dall’uscita di Maledetti innamorati, il nuovo album di Enrico Nigiotti, e di Yo canto 2, il progetto latino di Laura Pausini. Una concentrazione che rende quella finestra meno ideale per un ritorno atteso come quello di Madame.

Più libera, almeno al momento, appare invece la finestra di aprile. Il 17 aprile 2026, altro venerdì simbolicamente “sfortunato”, vede annunciata come uscita di rilievo solo La fonte, il nuovo disco di Cosmo. Un dettaglio che non equivale a una previsione, ma che contribuisce a rendere più leggibile il quadro complessivo.

In ogni caso giocare con l’idea di una data “sfortunata” può quindi essere letto anche come una dichiarazione di indipendenza: sottrarsi alle finestre più prevedibili, accettare il rischio, scegliere il momento per ragioni artistiche più che strategiche.

Per ora, l’unica certezza è che Madame è entrata in una fase in cui ogni parola pesa e ogni silenzio comunica qualcosa. La data non è ancora scritta, ma l’attesa ha già cambiato tono e la foto del suo profilo Instagram, fino a qualche giorno semplicemente bianca, ha visto spuntare due stelle disegnate a mano e sorridenti.