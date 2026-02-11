11 Febbraio 2026
11 Febbraio 2026

Annalisa: supera 5 milioni di copie certificate: è la donna più certificata dell’era FIMI

Annalisa supera 5 milioni di copie certificate FIMI e firma un record nell’era delle certificazioni
Annalisa continua la sua scia fortunata, anzi meritata, e raggiunge un nuovo traguardo: è la prima donna tra le artiste italiane a superare quota cinque milioni di copie certificate in era FIMI, ovvero dal 2009 a oggi.

Con il disco d’oro conquistato lo scorso lunedì da Esibizionista, il suo ultimo singolo, la cantante supera quindi quota 5 milioni di copie certificate FIMI in carriera.

Va specificato che, a differenza di quanto spesso si legge sui social, questo primato non rende Annalisa la cantante donna che ha venduto più dischi nella storia italiana. Artiste come Laura Pausini, Giorgia o Mina contano stime di vendita complessive molto più alte, maturate però in epoche in cui le vendite erano autocertificate dalle case discografiche (ed erano relative solo a dischi e singoli in formato fisico, a cui si è poi aggiunto il download digitale).

Dal 2009, con l’introduzione del sistema di certificazioni FIMI, il metodo di misurazione cambia radicalmente: non più autocertificazioni, ma soglie ufficiali basate su vendite fisiche e streaming. Ed è all’interno di questo perimetro che Annalisa stabilisce il suo record.

Annalisa, la nuova fase iniziata con Bellissima

Il punto di svolta nel percorso di Annalisa arriva a settembre 2022 con Bellissima. Da quel momento si apre una nuova fase artistica che, nel giro di poco più di due anni, porta la cantante a raddoppiare il numero di copie certificate rispetto a quanto costruito in precedenza.

Una crescita costante, trasversale e misurabile, che si riflette non solo nei singoli ma anche nei progetti discografici, accompagnata da una presenza sempre più centrale nel mercato pop italiano.

I numeri record: quante copie ha certificate Annalisa

Il dato complessivo parla chiaro: 52 dischi di platino e 17 dischi d’oro, per un totale di 34 brani certificati, di cui 19 hanno raggiunto il platino. A questi si aggiungono 4 album certificati.

Tra i singoli spicca Mon Amour, che con sei dischi di platino è il brano più certificato dell’era FIMI. Un risultato che, dopo il raddoppio delle soglie di certificazione avvenuto a inizio 2025, difficilmente sarà replicabile da altre artiste.

Seguono due brani da cinque dischi di platino, Bellissima e Disco Paradise con Fedez e Articolo 31, che hanno contribuito in modo decisivo a consolidare questa nuova fase della carriera.

Gli album e il nuovo corso discografico

Anche sul fronte album i risultati sono significativi. E poi siamo finiti nel vortice, pubblicato nel 2023, è il disco che inaugura ufficialmente il nuovo corso di Annalisa e ha raggiunto il terzo disco di platino.

L’ultimo lavoro, Ma io sono fuoco, è al momento certificato disco d’oro, confermando una continuità di rendimento che pochi artisti italiani, uomini o donne, possono vantare nello stesso arco temporale.

Numeri alla mano, quello di Annalisa non è solo un momento favorevole, ma il risultato di una traiettoria costruita nel tempo, che oggi la colloca al vertice dell’era FIMI della musica italiana.

A seguire tutte le certificazioni della cantante.

