9 Febbraio 2026

Taratata, le pagelle della prima puntata: duetti e cover, voto per voto

La serata con Bonolis si gioca nei duetti

Taratata su Canale 5, pagelle della prima puntata
Taratata – Al Centro della Musica ha debuttato in prima serata su Canale 5 come evento musicale che prova a riportare la musica dal vivo al centro del racconto televisivo (qui per scoprire le precedenti edizioni del format). Alla conduzione Paolo Bonolis, sul palco una lineup trasversale e una platea da 4.500 persone alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Tra duetti inediti, cover rivisitate e momenti più televisivi che musicali, la prima puntata ha offerto spunti interessanti ma anche qualche passaggio meno convincente (qui la scaletta della prima puntata mentre qui trovate le dichiarazioni di Paolo Bonolis).

A seguire, nella prossima pagina, trovate le pagelle della serata.

