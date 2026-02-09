9 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Scaletta Taratata – Al Centro Della Musica: artisti, duetti e cover della prima puntata

Lo storico formato musicale approda su Canale 5 con due serate-evento, condotte da Paolo Bonolis

Scaletta Taratata
Scaletta della prima puntata di Taratata – Al Centro Della Musica, storico formato musicale che approda ora su Canale 5 con due serate-evento, condotte da Paolo Bonolis, con la speranza che possa diventare un appuntamento fisso all’interno del palinsesto Mediaset.

Tra i protagonisti della prima puntata – alla quale assisteranno ben 4.500 persone – grandi nomi della musica italiana, che alterneranno straordinari duetti, cover inedite e performance cariche di forza ed emozione: Biagio Antonacci, Elisa, Emma, Ligabue, Giorgia e Max Pezzali.

Ad accompagnarli una superband composta da Andrea Rigonat, Federico Poggipollini, Gianluca Ballarin, Fabio Visocchi, Mylious Johnson, Simone Ndiaye, Andrea Faustini, Diana Winter, Alessio Cavalazzi, Caterina Coco, Matteo Lipari e Valentina Sgarbossa.

Dove vedere TARATATA – AL CENTRO DELLA MUSICA

Registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo domenica 8 e mercoledì 11 febbraio, Taratata – Al Centro Della Musica andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 9 e lunedì 16 febbraio.

Locandina Taratata al centro della musica

Clicca in basso su “continua” per scoprire la scaletta della prima puntata di Taratata!

