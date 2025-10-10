10 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Ottobre 2025

“Ma io sono fuoco”: il racconto del nuovo disco di Annalisa canzone per canzone

Un disco che brucia e illumina in undici tracce

News di All Music Italia
Annalisa ritratto promozionale per l’album Ma io sono fuoco
Condividi su:

Annalisa torna con un disco che è insieme confessione e rinascita: Ma io sono fuoco (qui la nostra videointervista). Un titolo che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità.

Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco“: un verso, contenuto nell’outro Una Tigre sul letto continua a parlarmi, che racchiude il cuore pulsante del progetto, in cui la cantautrice sceglie di affrontare la vulnerabilità con forza, e la forza con dolcezza.

Il fuoco di Annalisa non è quello che brucia e distrugge, ma quello che trasforma. È la scintilla creativa, la fiamma che cambia la forma delle cose. E anche la copertina lo racconta: la tigre, simbolo antico di potenza e metamorfosi, rimanda al pensiero di Jorge Luis Borges e alla sua visione del tempo come un cerchio eterno — un fiume, una tigre, un fuoco che ci trascina, ci consuma e ci rigenera.

È il viaggio della vita, quello in cui Annalisa si riconosce: niente è mai statico, tutto evolve, e la chiave è sapersi trasformare. Con questa affermazione, la cantautrice rivendica la sua appartenenza a quella forza inesorabile che distrugge solo per poter rinascere.

Clicca in basso su continua per conoscere le canzoni di Ma io sono fuoco di Annalisa brano per brano.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 2

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 3

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 7

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 8

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 10

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?

Cerca su A.M.I.