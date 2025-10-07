In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco – Art Gallery & Instore

Dopo aver svelato la tracklist e i featuring del suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco (ne abbiamo parlato qui), Annalisa annuncia sei “art gallery & instore” in giro per l’Italia.
Come si può evincere dal titolo, non si tratterà dunque di semplici firmacopie. L’artista ha infatti scelto di incontrare il suo pubblico all’interno di vere e proprie gallerie d’arte, dove saranno esposte diverse foto che la ritraggono, perché anche la fotografia è arte!
Ma, cosa bisogna fare per accedere alla mostra? L’ingresso è garantito con l’acquisto del disco in location, dove sarà presente anche Annalisa, pronta ad abbracciare i propri fan e a firmare le loro copie di Ma io sono fuoco.
ANNALISA, MA IO SONO FUOCO – ART GALLERY & INSTORE: LE DATE
Qui, di seguito, riportiamo tutti gli appuntamenti ad ora annunciati di Ma io sono fuoco – Art Gallery & Instore di Annalisa:
- Venerdì 10 Ottobre, ore 17.00, MILANO – BOSSSPACE
- Sabato 11 Ottobre, ore 14.00, BOLOGNA – Galliera E20
- Domenica 12 Ottobre, ore 11.00, TORINO – Camera
- Lunedì 13 Ottobre, ore 16.00, ROMA – Horti Sallustiani
- Martedì 14 Ottobre, ore 14.00, NAPOLI – Made In Cloister
- Mercoledì 15 Ottobre, ore 14.00, BARI – Galleria Baart