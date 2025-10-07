7 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
7 Ottobre 2025

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco – Art Gallery & Instore

In programma sei appuntamenti in giro per l'Italia tra arte, musica e fotografia

News di Lorenza Ferraro
Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Condividi su:

Dopo aver svelato la tracklist e i featuring del suo nuovo album di inediti, Ma io sono fuoco (ne abbiamo parlato qui), Annalisa annuncia sei “art gallery & instore” in giro per l’Italia.

Come si può evincere dal titolo, non si tratterà dunque di semplici firmacopie. L’artista ha infatti scelto di incontrare il suo pubblico all’interno di vere e proprie gallerie d’arte, dove saranno esposte diverse foto che la ritraggono, perché anche la fotografia è arte!

Ma, cosa bisogna fare per accedere alla mostra? L’ingresso è garantito con l’acquisto del disco in location, dove sarà presente anche Annalisa, pronta ad abbracciare i propri fan e a firmare le loro copie di Ma io sono fuoco.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

ANNALISA, MA IO SONO FUOCO – ART GALLERY & INSTORE: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutti gli appuntamenti ad ora annunciati di Ma io sono fuoco – Art Gallery & Instore di Annalisa:

  • Venerdì 10 Ottobre, ore 17.00, MILANO – BOSSSPACE
  • Sabato 11 Ottobre, ore 14.00, BOLOGNA – Galliera E20
  • Domenica 12 Ottobre, ore 11.00, TORINO – Camera
  • Lunedì 13 Ottobre, ore 16.00, ROMA – Horti Sallustiani
  • Martedì 14 Ottobre, ore 14.00, NAPOLI – Made In Cloister
  • Mercoledì 15 Ottobre, ore 14.00, BARI – Galleria Baart

All Music Italia

Articoli più letti

Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 1

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 2

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sarah Toscano Met Gala 4

Sarah Toscano pubblica "Met Gala", un album di debutto che non rivoluziona ma convince
Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025 da Emma a Fiorella Mannoia, da Luk3 a Ruggero 5

Pagelle nuovi singoli 3 ottobre 2025: Emma torna con forza, Fiorella Mannoia regina del popolo
Amici 25 pagelle seconda puntata 6

Amici 25, le pagelle della seconda puntata: Riccardo primi brividi, Michelle in caduta libera
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 8

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 9

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Francesco Renga firma con Warner Music Italy insieme al team della major 10

Francesco Renga riparte da Warner Music Italy: nuova musica, nuovo contratto e obiettivo Sanremo 2026

Cerca su A.M.I.