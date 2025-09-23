Annalisa ha annunciato la tracklist di Ma io sono fuoco, il suo nuovo e attesissimo album in uscita il 10 ottobre per Warner Music Italia, e intanto si aggiungono altri sold out al tour nei palasport.

La cantante è reduce da un altro record grazie all’ultimo singolo, Piazza San Marco feat. Marco Mengoni. Entrata nella top 10 della classifica FIMI/NIQ, Annalisa ha stabilito un nuovo primato: è la donna ad aver avuto più singoli che hanno raggiunto le prime dieci posizioni della FIMI dal 1997 ad oggi.

Annalisa – Ma io sono fuoco: la tracklist

Il disco conterrà 11 brani, un intreccio di pop contemporaneo e sonorità anni ’80, con inserti elettronici di respiro internazionale. Un sound che gioca con la nostalgia ma resta ancorato all’attualità. Oltre al duetto con Mengoni sarà presente un featuring con Paolo Santo, nome d’arte da cantautore di Paolo Antonacci.

Tracklist ufficiale:

Dipende Piazza San Marco feat. Marco Mengoni Delusa Esibizionista Maschio Avvelenata feat. Paolo Santo Emanuela Chiodi Io sono Amica Una tigre sul letto continua a parlarmi

Tour nei palasport: il calendario completo

Il “Capitolo I” del nuovo viaggio live di Annalisa prenderà il via il 15 novembre da Jesolo e toccherà i principali palasport italiani. Già registrati diversi sold out a cui ora si aggiungono Jesolo e la doppietta a Milano.

Calendario completo (Friends & Partners):

sabato 15 novembre – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo – SOLD OUT

domenica 16 novembre – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre – Padova, Kioene Arena

venerdì 21 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

sabato 22 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

sabato 29 novembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

martedì 2 dicembre – Eboli (SA), Palasele

venerdì 5 dicembre – Bari, Palaflorio

sabato 6 dicembre – Bari, Palaflorio

mercoledì 10 dicembre – Bologna, Unipol Arena

sabato 13 dicembre – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

