Annalisa videointervista, “Mi sono evoluta senza paura, come Lady Gaga. Manca empatia verso gli altri e mi dispiace”

Videointervista ad Annalisa in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Ma io sono fuoco.

Annalisa è pronta a conquistare il pubblico e le classifiche con il suo nuovo album, tutto da ballare e da vivere, Ma Io Sono Fuoco, disponibile dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

All’interno tanti temi a livello testuale e tanti riferimenti musicali ma, soprattutto, la consapevolezza di essere entrati in una nuova fase della propria vita con nuove certezze e senza più avere paura di affrontare il mondo e ciò che lo riempie.

Annalisa ha raccontato ai nostri microfoni il processo creativo che ha avvolto l’intero album, spaziando dai temi sociali a quelli prettamente tecnici, con un pensiero anche a ciò che l’ha ispirata per creare questo che è, a tutti gli effetti, un viaggio verso la propria evoluzione personale.

Siamo arrivati al giorno di Ma Io Sono Fuoco, come ti senti?

Soddisfatta ed entusiasta, mi sono sorpresa dei pezzi che sono nati. Alcuni sono stati velocissimi mentre altri hanno richiesto dello sforzo. Se devo dirti che sono soddisfatta al 100% io non lo sono mai. Mi lascio sempre un margine.”

Il disco è chiuso, finito, io sono sempre lì che cerco di migliorare ancora ma ormai è andata e non vedo l’ora di vedere come arrivano queste nuove canzoni.

“Impaziente, tesa ma anche felice, ormai siamo agli sgoccioli e man mano che ci si avvicina la tensione scende. Abbiamo lavorato tutti tanto e quello che si poteva fare l’abbiamo fatto.

Quanto durerà questo percorso? Cosa sono questi capitoli?

Questo è un album che merita pazienza, di avere una vita lunga e che consenta alla gente di ascoltare non solo i singoli ma anche tutte le sfumature al suo interno.”

“Non lo so. Ho sempre immaginato tutto a capitoli ma non è detto che siano appuntamenti live, altre canzoni o eventi speciali. Possono essere tutte queste cose e non so quanto durerà questo viaggio.

Un album scritto da una donna, per le donne, ma con tanti uomini all’interno. È un album per tutti?

“Sì, è la mia ambizione. Provo a scrivere canzoni che parlino a tutti. Se ci provi hai la possibilità di allargare. È vero che sono la protagonista e ho la necessità di dire delle cose, è la mia visione da donna delle cose che vivo e che mi capitano riguardo alcuni aspetti che stiamo vivendo un po’ tutti.

Quello che trovo sia importante raccontare è legato all’empatia. Trovo che manchi empatia: sempre più c’è una tendenza a non avere pazienza di mettersi nei panni di chi abbiamo di fronte per età o esperienze di vita.

C’è molta insofferenza rispetto agli altri e questo mi dispiace. A volte può essere pesante e ho sentito l’esigenza di raccontare questo con ironia in diversi brani. Chi fa il mio mestiere si trova spesso di fronte al giudizio: io sono abituata, anche se a volte mi tocca lo stesso.

Penso a chi non ha l’abitudine e possa soffrirne particolarmente e mi dispiace, non mi sembra una buona direzione. Soprattutto sui social…”