Cosmo annuncia “La fonte”: nuovo album il 17 aprile 2026, fuori il singolo “Ciao”

Cosmo torna con un annuncio che mette subito un punto fermo: La fonte è il titolo del nuovo album, in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy e 42Records. E per iniziare a far capire da che parte tira l’aria, il primo assaggio è già fuori: Ciao.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip su YouTube, e da venerdì 23 gennaio entra ufficialmente in rotazione radiofonica. Un’apertura netta, che mette al centro un tema non proprio leggero: l’accettazione del dolore come passaggio necessario per attraversarlo e lasciarselo alle spalle.

Cosmo e La fonte : cosa sappiamo del nuovo capitolo

C’è un dettaglio che dà prospettiva all’annuncio: La fonte arriva a dieci anni da L’ultima festa, il brano che per Cosmo ha segnato una specie di consacrazione. Non tanto per fare nostalgia a comando, quanto perché sposta il disco fuori dalla logica del “singolo e via” e lo rimette dentro un percorso lungo.

Ciao nasce nella prima sessione di lavoro in studio e, a quanto racconta l’artista, è partita tutto da un’intuizione sonora: “Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80… È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”. Il videoclip, diretto da Studio900, prova a tradurre quel passaggio emotivo in immagini e a far intravedere l’estetica dell’album attraverso rimandi diretti.

Il disco è scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia, produttore e musicista di base a Londra noto come Not Waving. È il secondo capitolo del loro percorso condiviso, dopo Sulle ali del cavallo bianco (2024): continuità sì, ma con l’idea dichiarata di aprire un territorio nuovo.

Intanto La fonte è già disponibile in preorder in tre formati: LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard). In un’epoca in cui tutto passa in un attimo, qui si insiste anche sull’oggetto e sul rito, non solo sulla release.