Sanremo Top su Rai1, cosa sta succedendo nella prima puntata: la classifica FIMI e Tony Pitony ospite

Sanremo Top torna in televisione e lo fa partendo dalla musica. Il programma storico legato al Festival di Sanremo è tornato su Rai1 con la prima delle due serate speciali condotte da Carlo Conti, dedicate a raccontare cosa sta succedendo alle canzoni del Festival di Sanremo 2026 nelle classifiche e nel pubblico.

Articolo in aggiornamento durante la messa in onda della puntata.

Ad aprire la serata è stato Welo, che ha interpretato la nuova versione di Emigrato (italiano), il brano presentato a Sanremo Giovani. La canzone, inizialmente eliminata dalla gara, è stata scelta proprio da Carlo Conti per diventare la sigla del Festival in una nuova versione.

“Sei stato un mito, mi hai fatto vivere un sogno” ha detto Welo rivolgendosi a Carlo Conti dal palco. Il cantante tornerà a eseguire il brano anche nella prossima puntata, in programma la prossima settimana.

La serata prosegue con il ritorno sul palco dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026, tra performance live, commenti e analisi delle classifiche che stanno raccontando l’impatto delle canzoni dopo la finale.

Sanremo Top: la classifica FIMI dei brani più ascoltati

Nel corso della serata Carlo Conti ha svelato anche alcuni dati sull’andamento delle canzoni del Festival di Sanremo 2026 sulle piattaforme digitali. Il conduttore ha infatti confermato che la playlist ufficiale del Festival su Spotify è stata la più ascoltata al mondo negli ultimi giorni.

Subito dopo è stata mostrata anche la classifica FIMI aggiornata a giovedì scorso con i brani più ascoltati e venduti della settimana. Nella top 20 compaiono ben 19 canzoni provenienti dal Festival di Sanremo 2026. L’unica eccezione è alla posizione numero 17 con Toni Pitony e il brano Donne ricche.

Questa la top 20 mostrata durante la puntata:

Samurai Jay – Ossessione Sal Da Vinci – Per sempre sì Sayf – Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga – Che fastidio! Fedez & Marco Masini – Male necessario Fulminacci – Stupida sfortuna LDA & Aka 7even – Poesie clandestine Luchè – Labirinto Arisa – Magica favola Nayt – Prima che Tommaso Paradiso – I romantici J-Ax – Italia Starter Pack Serena Brancale – Qui con me Tredici Pietro – Uomo che cade Bambole di Pezza – Resta con me Elettra Lamborghini – Vollà Toni Pitony – Donne ricche Levante – Sei tu Chiello – Ti penso sempre Ermal Meta – Stella stellina

TonyPitony ospite a Sanremo Top

Nel corso della puntata Carlo Conti ha annunciato anche la presenza in studio di TonyPitony, l’unico artista presente nella top 20 della classifica FIMI mostrata durante la trasmissione con un brano non proveniente dal Festival di Sanremo 2026.

Il cantante è infatti alla posizione numero 17 con Donne ricche, unico brano della classifica non presentato sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival.

La sua presenza in studio sarà uno dei momenti della serata dedicata all’analisi del successo delle canzoni di Sanremo nelle classifiche musicali.

Sanremo Top: i cantanti di Sanremo 2026

È arrivato il momento dei cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata verranno mostrati anche alcuni momenti di backstage e dietro le quinte dell’ultima edizione della kermesse.

La prima ospite della serata è Arisa, che racconta dal palco come questa sia stata per lei l’edizione più bella tra tutte quelle a cui ha preso parte nel corso della carriera. Subito dopo l’artista si esibisce con il brano Magica favola.

Arriva poi il momento di LDA e Aka 7even, per la prima volta insieme in gara dopo le loro precedenti partecipazioni al Festival da solisti.

I due artisti, come avevano anticipato ai nostri microfoni nei giorni del Festival, hanno anche trionfato al Fantasanremo. Un risultato arrivato soprattutto grazie alla strategia studiata da LDA, che ha raccontato di aver analizzato con attenzione il regolamento del gioco giorno e notte.

In studio è presente anche la ragazza che si è classificata seconda al mondo al Fantasanremo, invitata durante la serata per celebrare il successo del gioco legato al Festival.