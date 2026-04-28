Antonello Venditti torna in concerto con Daje! Live Summer 2026: il nuovo tour partirà il 7 luglio 2026 da Bard, in provincia di Aosta, e porterà il cantautore in alcune location outdoor italiane. Le date arrivano insieme all’annuncio di Daje!, nuovo album live in uscita il 19 giugno in CD e vinile, nei giorni degli esami di maturità.

Il disco raccoglie alcuni dei brani più noti del repertorio di Antonello Venditti, registrati durante i tour Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary e Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition. Due tournée che, in due anni, hanno superato i 300.000 spettatori in oltre 60 date.

Antonello Venditti concerti 2026: date del tour

7 luglio 2026 – Piazza d’Armi – Bard (Aosta) – Estate al Forte

10 luglio 2026 – Piazza Riforma – Lugano (Svizzera) – Estival Jazz

15 luglio 2026 – Piazzale Zenith – Bibione (Venezia) – Suoni di Mare

24 luglio 2026 – Area Porto Nuovo – Castellammare del Golfo (Trapani) – Castellammare Art Music Week

17 agosto 2026 – Arena del Mare – Termoli (Campobasso)

21 agosto 2026 – Castello Pasquini – Castiglioncello (Livorno) – Castiglioncello Festival

Il nuovo tour di Antonello Venditti

Daje! Live Summer 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners, porterà Antonello Venditti in una serie di concerti all’aperto. Il tour riparte dopo il lungo lavoro live legato ai quarant’anni di Notte prima degli esami, brano che resta legato in modo diretto alla maturità e al racconto generazionale del suo repertorio.

Sul palco con lui ci saranno Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e organo Hammond e Roberta Palmigiani al violino.

Daje!, il nuovo album live di Antonello Venditti

Daje! uscirà il 19 giugno 2026, in occasione degli esami di maturità. L’album live, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in tre formati fisici: CD digisleeve, doppio vinile colorato autografato in edizione limitata sul Sony Music Store e doppio vinile black 180 grammi ad alta fedeltà.

Il pre-order partirà mercoledì 29 aprile. Nel disco entrano brani come Notte prima degli esami, Grazie Roma, Ricordati di me e Unica, registrati dal vivo nei tour degli ultimi due anni.

Il percorso di Antonello Venditti

Antonello Venditti è uno dei nomi centrali del cantautorato italiano. La sua scrittura ha attraversato più generazioni, unendo racconto personale, Roma, scuola, amore, politica e memoria collettiva. Brani come Roma capoccia, Ci vorrebbe un amico, Notte prima degli esami e Grazie Roma sono diventati parte stabile del suo repertorio live.

Negli ultimi anni il ritorno dal vivo legato ai quarant’anni di Notte prima degli esami ha riportato al centro uno dei capitoli più riconoscibili della sua storia artistica. Daje! raccoglie quella fase e la fissa in un nuovo album live.

La scaletta del tour Daje! Live Summer 2026

La scaletta ufficiale di Daje! Live Summer 2026 non è ancora stata comunicata. Il nuovo tour dovrebbe attingere al repertorio storico di Antonello Venditti e ai brani presenti nell’album live Daje!.

Tra le canzoni più attese ci sono Notte prima degli esami, Grazie Roma, Ricordati di me e Unica. L’articolo verrà aggiornato con la scaletta ufficiale dopo la prima data del tour, in programma il 7 luglio 2026 a Bard.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le prime date di Daje! Live Summer 2026 saranno disponibili dalle ore 12:00 di mercoledì 29 aprile su TicketOne e nelle prevendite abituali.

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