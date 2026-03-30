Tommaso Paradiso: 2026 live tra palasport e tour estivo

Tommaso Paradiso torna live nel 2026 con il Tour Palasport 2026 e una serie di date di concerti estivi che porteranno il cantautore romano sui palchi italiani tra aprile e luglio. Un doppio percorso dal vivo che accompagna l’uscita del nuovo album Casa Paradiso e il recente ritorno a Sanremo con I romantici, tra i brani più trasmessi in radio.

Tommaso Paradiso Tour 2026: le date dei concerti

15 aprile 2026 – Palabigot – Gorizia

18 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

19 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

22 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano

23 aprile 2026 – Inalpi Arena – Torino

25 aprile 2026 – Unipol Arena – Bologna

26 aprile 2026 – Kioene Arena – Padova

28 aprile 2026 – Mandela Forum – Firenze

30 aprile 2026 – Palapartenope – Napoli

14 luglio 2026 – Parco Ragazzi del ’99 (Bassano Music Park) – Bassano del Grappa

16 luglio 2026 – Stadio del Mare – Pescara

18 luglio 2026 – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest) – Catania

21 luglio 2026 – Arena del Levante (Oversound Music Festival) – Bari

23 luglio 2026 – SalernoSounds – Salerno

25 luglio 2026 – Alguer Summer Festival – Alghero

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso

Il nuovo tour di Tommaso Paradiso si sviluppa tra palazzetti e festival estivi, riportando al centro la dimensione live che da sempre caratterizza il suo percorso. La scaletta unisce i brani di Casa Paradiso ai successi del repertorio, con una band stabile che accompagna l’artista da anni e contribuisce a definire il suo suono dal vivo.

Prima la dimensione indoor dei palasport, poi quella all’aperto: due contesti diversi che permettono di leggere in modo complementare il suo progetto musicale recente e il rapporto diretto con il pubblico.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour nei palasport sono già disponibili online. Le vendite per le date estive aprono dalle ore 14:00 di martedì 31 marzo.

I numeri di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso, nato a Roma nel 1983, è diventato uno dei principali autori del pop italiano contemporaneo prima come frontman dei Thegiornalisti e poi come solista. Con la band ha firmato una serie di album di successo tra cui Completamente Sold Out e Love, oltre a singoli come Riccione che hanno segnato una fase precisa del pop italiano degli anni 2010.

Parallelamente all’attività con il gruppo, si è affermato anche come autore per altri artisti, partecipando alla scrittura di brani come L’esercito del selfie e Da sola/In the Night, oltre a collaborazioni con nomi come Franco126, Calcutta e Jovanotti.

Dal 2019 ha intrapreso la carriera solista, avviata con Non avere paura e sviluppata negli album Space Cowboy (2022), Sensazione stupenda (2023) e Casa Paradiso (2025). Nel 2026 ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con I romantici, portando il proprio percorso anche sul palco dell’Ariston.

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