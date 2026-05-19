Jovanotti Alfa Buon Vento testo e significato. Dal 22 maggio arriva Buon Vento, il nuovo singolo che unisce Jovanotti e Alfa in una collaborazione nata tra Cortona, Genova e New York. Un brano che parla di partenze, cambi di rotta e di quel momento in cui si decide di prendere il largo anche senza sapere esattamente dove si arriverà.

Prodotta da Celo e Federico Nardelli, la canzone mescola l’energia solare di Jovanotti con la scrittura più emotiva e generazionale di Alfa. Dentro ci sono mare, tempeste, libertà e immagini marinaresche che diventano metafora della vita.

Jovanotti e Alfa: come nasce Buon Vento

Secondo quanto viene annunciato l’idea del pezzo nasce da uno scambio molto semplice. Jovanotti manda ad Alfa un primo provino chiedendogli se quelle parole e quella musica gli suggerissero qualcosa. Alfa risponde con immagini, frasi e spunti legati al mare e alla sua Genova.

Da lì prende forma Buon Vento, completata poi al Karakorum Studio di Cortona. La canzone diventa un incontro tra due sguardi diversi: quello di chi ha attraversato decenni di musica italiana e quello di un artista cresciuto ascoltando proprio quelle canzoni.

Alfa ha raccontato più volte quanto l’universo di Jovanotti abbia inciso sulla sua formazione. Il primo concerto visto da bambino era proprio quello di Lorenzo, a Genova. Aveva cinque anni.

Buon Vento : il significato della canzone

Il mare è il centro simbolico del brano. Non soltanto come paesaggio, ma come spazio imprevedibile da attraversare.

Buon Vento parla del momento in cui si parte senza avere il controllo di tutto. Di quando si decide comunque di muoversi, anche se davanti ci sono dubbi, maltempo e cambi di direzione.

L’espressione marinaresca che dà il titolo alla canzone diventa un augurio. Un invito a fidarsi del viaggio, ad accettare le tempeste e a non fermarsi alla paura.

Dentro il brano convivono due prospettive generazionali. Da una parte Jovanotti, che nella narrazione di Alfa diventa quasi “il capitano”, uno che conosce bene il mare e le sue difficoltà. Dall’altra Alfa, ancora all’inizio della traversata, con molte domande addosso ma la stessa voglia di partire.

Ritmicamente il pezzo spinge: produzione piena, ritornello aperto, struttura da singolo estivo.

Buon Vento testo

Testo non ancora disponibile.

Alfa, dai social ai palazzetti fino a Jovanotti

Negli ultimi anni Alfa è passato dalle canzoni nate sui social ai palazzetti, fino alle collaborazioni con Roberto Vecchioni e Manu Chao. Un salto che lo ha portato a misurarsi con generazioni e mondi lontani dal suo.

Jovanotti invece continua a cercare incontri fuori dal suo raggio abituale. Da Gianni Morandi a Frankie Hi-Nrg Mc, passando per Khaled e Gigi D’Alessio: negli ultimi anni ha lavorato con chiunque gli sembrasse interessante, senza filtri anagrafici.

Buon Vento uscirà il 22 maggio per Island Records.