Amici 25 ascolti finale: la puntata conclusiva del talent di Maria De Filippi, andata in onda domenica 17 maggio 2026 su Canale 5, ha raccolto 3.483.000 spettatori con il 25,9% di share. La serata è stata vinta da Lorenzo Salvetti, cantautore veronese allievo di Lorella Cuccarini, ma il dato Auditel segna il nuovo minimo storico in termini di telespettatori nella storia del programma.

La finale, in onda dalle 21.38 alle 00.50, ha vinto comunque la prima serata. Su Rai 1, il film Lapponia I Love iù si è fermato a 2.259.000 spettatori con il 13,9%. Il vantaggio di Amici sul diretto concorrente è di 1.224.000 spettatori e 12 punti di share.

Amici 25 ascolti finale: il confronto con la finale 2025

Il riferimento più immediato è la finale dell’edizione precedente. Amici 24, conclusa il 18 maggio 2025 con la vittoria del ballerino Daniele Doria, aveva raccolto 3.786.000 spettatori con il 26,9% di share. Quel dato era già stato salutato come record negativo nella storia del programma.

La finale di Amici 25 perde 303.000 spettatori e 1 punto di share rispetto allo scorso anno. Il calo è netto sui numeri assoluti, mentre lo share si mantiene sostanzialmente in linea con le ultime edizioni.

Il marchio resta forte sulla percentuale, ma la platea continua a ridursi. Una traiettoria coerente con il trend generale della tv lineare, in cui la fascia giovane recupera contenuti e clip sui canali social del programma anziché sulla diretta.

Lo storico degli ascolti delle finali di Amici dal 2002 al 2026

La tabella mette in fila tutte le finali del Serale di Amici di Maria De Filippi dal debutto del 2002 fino all’edizione conclusa il 17 maggio 2026.

Edizione Data Spettatori Share Vincitore Amici 25 17 maggio 2026 3.483.000 25,90% Lorenzo Salvetti Amici 24 18 maggio 2025 3.786.000 26,90% Daniele Doria Amici 23 18 maggio 2024 4.484.000 31,81% Sarah Toscano Amici 22 14 maggio 2023 4.860.000 29,30% Mattia Zenzola Amici 21 15 maggio 2022 4.327.000 28,65% Luigi Strangis Amici 20 15 maggio 2021 6.667.000 33,49% Giulia Stabile Amici 19 2020 4.822.000 22,78% Gaia Gozzi Amici 18 2019 4.804.000 27,00% Alberto Urso Amici 17 2018 4.872.000 25,10% Irama Amici 16 2017 4.822.000 28,54% Andreas Müller Amici 15 2016 5.835.000 29,19% Sergio Sylvestre Amici 14 2015 6.536.000 34,20% The Kolors Amici 13 2014 5.294.000 24,62% Deborah Iurato Amici 12 2013 5.726.000 28,75% Moreno Amici 11 2012 4.956.000 22,96% Alessandra Amoroso (girone big) Amici 10 2011 5.206.000 25,67% Denny Lodi e Virginio Amici 9 2010 5.940.000 29,90% Emma Marrone Amici 8 2009 6.668.000 32,15% Alessandra Amoroso Amici 7 2008 7.187.000 35,38% Marco Carta Amici 6 2007 6.684.000 37,94% Federico Angelucci Amici 5 2006 6.323.000 35,19% Ivan D’Andrea Amici 4 2005 7.092.000 35,31% Antonino Spadaccino Amici 3 2004 6.934.000 35,88% Leon Cino Amici 2 2003 5.465.000 24,95% Giulia Ottonello Saranno Famosi 1 2002 5.774.000 24,93% Dennis Fantina

Dal 2008 al 2026: la finale di Amici ha perso oltre 3,7 milioni di spettatori

Il confronto storico restituisce un quadro netto. La finale più vista resta quella di Marco Carta nel 2008, con 7.187.000 spettatori e il 35,38% di share. Da lì in poi la curva si è progressivamente abbassata. Per quasi quindici anni, comunque, la finale non era mai scesa sotto i 4 milioni di spettatori.

Il primo segnale di rottura era arrivato con Amici 24, che nel 2025 aveva chiuso con 3.786.000 spettatori. La finale di quest’anno conferma il trend, abbassando ulteriormente l’asticella: Amici 25 è la prima edizione a scendere sotto i 3,5 milioni nella propria finalissima.

Tra la finale del 2008 (record assoluto con Marco Carta) e quella del 2026 (vittoria di Lorenzo Salvetti) il programma ha perso oltre 3,7 milioni di spettatori. Lo share è passato dal 35,38% del 2008 al 25,9% del 2026, una contrazione di quasi 10 punti in diciotto anni.

Amici 25 ascolti: il percorso del Serale 2026

La finale chiude un’edizione che, già durante il Serale, aveva mostrato segnali di calo rispetto al passato. Il Serale di Amici 25 ha registrato una media di circa 3.135.000 spettatori con il 23,2% di share, in flessione rispetto ai 3.763.000 spettatori (26,7%) della media di Amici 24.

Le tappe principali del percorso ascolti di questa edizione sono raccolte negli articoli dedicati: prima puntata, seconda puntata, terza puntata, quarta puntata, quinta puntata, sesta puntata e settima puntata.

Lo spostamento eccezionale della finale alla domenica, deciso da Mediaset per non sovrapporsi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, non è stato sufficiente a riportare gli ascolti sui livelli storici del programma. La diretta finale ha ottenuto comunque un netto vantaggio sulla concorrenza generalista, confermando la leadership di Amici nella prima serata anche nel suo passaggio al palinsesto domenicale.

Il racconto completo della serata con tutti i finalisti, le manche, le sfide e i premi è disponibile nell’articolo dedicato alla finale di Amici 25 con la vittoria di Lorenzo Salvetti.