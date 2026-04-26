26 Aprile 2026
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26 Aprile 2026

Amici 25, ascolti sesta puntata: Maria De Filippi vince ancora ma tocca il minimo storico negli spettatori

Il talent di Maria De Filippi resta leader del sabato sera, ma la sesta puntata perde ancora terreno rispetto alle ultime edizioni.

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I giudici del serale di Amici 25 nella sesta puntata andata in onda il 25 aprile 2026
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Amici 25 ascolti sesta puntata serale. Sabato 25 aprile 2026 è andata in onda la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, arrivato alla sua venticinquesima edizione. Nel sabato sera tv il talent di Canale 5 ha sfidato la finale di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci su Rai1.

Il programma di Maria De Filippi ha vinto ancora la serata, ma con un altro calo rispetto alle edizioni precedenti. Un dato che conferma la forza del format nel prime time di Canale 5, ma anche una discesa ormai evidente se confrontata con la sua storia.

Serena Brancale e Delia ospiti della sesta puntata del serale di Amici 25

Amici 25 ascolti sesta puntata serale

La sesta puntata del serale di Amici 25, trasmessa dalle 21:23 alle 00:36, ha raccolto 2.881.000 spettatori con uno share del 21,8%.

Su Rai1, la finale di Canzonissima si è fermata a 2.155.000 spettatori con il 18,3% di share, andando in onda dalle 21:21 all’1:25.

Amici si prende così ancora una volta il sabato sera. Anche il segmento finale Buonanotte tiene con 1.256.000 spettatori e il 20,8%.

Ermal Meta ospite musicale della sesta puntata del serale di Amici 25

Amici, lo storico degli ascolti della sesta puntata del serale

Se in valori assoluti Amici 25 tocca il punto più basso di sempre per la sesta puntata, sullo share il 21,8% non rappresenta il minimo storico. Resta però un dato lontano da quello delle ultime edizioni.

Il confronto con le ultime edizioni è netto. Amici 24 aveva chiuso a 3.926.000 spettatori, Amici 23 a 3.866.000, mentre il picco resta Amici 7 del 2008 con 6.134.000 spettatori.

Il dato va letto anche dentro una serata particolare come quella del 25 aprile, giornata festiva che può incidere sulle abitudini del pubblico televisivo. Questo però non cambia il quadro generale: Amici continua a vincere il sabato sera, ma con numeri sempre più lontani da quelli del suo passato.

  • Amici 25 – 25 aprile 2026: 2.881.000 spettatori, 21,8%
  • Amici 24 – 26 aprile 2025: 3.926.000 spettatori, 26,28%
  • Amici 23 – 27 aprile 2024: 3.866.000 spettatori, 26,22%
  • Amici 22 – 22 aprile 2023: 4.038.000 spettatori, 26,50%
  • Amici 21 – 23 aprile 2022: 4.233.000 spettatori, 25,28%
  • Amici 20 – 24 aprile 2021: 5.831.000 spettatori, 27,85%
  • Amici 19 – 3 aprile 2020: 4.822.000 spettatori, 22,78% (finale dell’edizione)
  • Amici 18 – 4 maggio 2019: 3.987.000 spettatori, 21,22%
  • Amici 17 – 12 maggio 2018: 4.290.000 spettatori, 21,37%
  • Amici 16 – 29 aprile 2017: 4.463.000 spettatori, 22,77%
  • Amici 15 – 7 maggio 2016: 4.550.000 spettatori, 23,71%
  • Amici 14 – 16 maggio 2015: 4.790.000 spettatori, 23,15%
  • Amici 13 – 4 maggio 2014: 4.886.000 spettatori, 21,95%
  • Amici 12 – 11 maggio 2013: 4.843.000 spettatori, 23,55%
  • Amici 11 – 5 maggio 2012: 4.755.000 spettatori, 22,21%
  • Amici 10 – 13 febbraio 2011: 4.115.000 spettatori, 18,64% (prima semifinale)
  • Amici 9 – 21 febbraio 2010: 4.476.000 spettatori, 21,77%
  • Amici 8 – 18 febbraio 2009: 4.234.000 spettatori, 18,79%
  • Amici 7 – 12 marzo 2008: 6.134.000 spettatori, 26,77%
  • Amici 6 – 18 febbraio 2007: 5.533.000 spettatori, 28,45%
  • Amici 5 – 5 marzo 2006: 5.258.000 spettatori, 26,53%
  • Amici 4 – 17 marzo 2005: 5.618.000 spettatori, 24,61%
  • Amici 3 – 18 aprile 2004: 5.564.000 spettatori, 23,86%
  • Amici 2 – 29 aprile 2003: 4.562.000 spettatori, 17,31%
  • Amici 1 – 23 aprile 2002: 4.517.000 spettatori, 17,48%

Amici resta il programma più visto del sabato sera di Canale 5. Il dato della sesta puntata, però, conferma che la forbice tra la leadership del format e i suoi numeri storici continua ad allargarsi.

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