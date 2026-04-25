25 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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25 Aprile 2026

Serale Amici 2026, sesta puntata: le sfide, il ballottaggio e l’eliminato del 25 aprile

Una sola eliminazione e otto cantanti e ballerini ancora in gara: ecco cosa è successo nella puntata di sabato 25 aprile.

Amici di Lorenza Ferraro
Gli allievi a rischio eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 2026
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La sesta puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda questa sera, sabato 25 aprile, in prima serata su Canale 5, doveva chiudersi con una doppia eliminazione, ma non è andata così!

Un’indecisione di Elena D’Amario ha infatti rimandato tutto, lasciando tre allievi in bilico (qui le nostre pagelle) e dando vita a una serata carica di tensione che, come vi avevamo già anticipato qui, alla fine si è conclusa con una sola eliminazione.

Nel mentre, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), i 9 allievi ancora in gara si sono sfidati nelle classiche manche a squadre.

Amici 2026: gli ospiti della sesta puntata del Serale

In occasione della sesta puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Luca Argentero Luca Laurenti, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Alessandro Siani, Serena Brancale, che in coppia con Delia presenterà il nuovo singolo Al Mio Paese, ed Ermal Meta, che si esibirà sulle note di Stella Stellina, il brano con cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2026.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della sesta puntata?

Clicca in basso su “continua” per leggere il riassunto di tutte le sfide e scoprire il nome dell’eliminato!

Continua

All Music Italia

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